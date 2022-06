Alevlerin arasında kaldı, balkondan sedyeyle kurtarıldı 4. kattaki mahsur kalan yaşlı kadın da itfaiye ekiplerince kurtarıldı İtfaiye amiri yaşlı kadına kendi ayakkabılarını giydirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında balkonda mahsur kalan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan şahıs sedyeyle balkondan kurtarıldı. 4. kattaki mahsur kalan yaşlı kadının imdadına da itfaiye ekipleri yetişirken, bir itfaiye amirinin yaşlı kadına kendi ayakkabılarını giydirdi.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Sağlık Caddesi üzerindeki 6 katlı bir apartmanın birinci katında saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M.'ye ait bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm evi saran yangın sırasında evde bulunan S.M.'nin damadı B.Y. (29) kendi imkanları ile yangını söndüremeyince kendisini balkona atarak vatandaşlardan yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Evde dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar bulunan B.Y. sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından balkondan sedye ile kurtarıldı.



Ayakkabılarını çıkartıp yaşlı kadına giydirdi

Yangın esnasında apartmanın 4'üncü katının balkonunda mahsur kalan 80 yaşındaki Nimet Evcim'in de yardımına itfaiye ekipleri koştu. Merdivenli araç ile Evcim'in bulunduğu kata ulaşan ekipler yaşlı kadını aracın sepetine aldı. Metrelerce yükseklikten aracın üzerine indirilen Evcim, yürümekte zorlanınca itfaiye amiri kendi ayakkabılarını çıkartarak yaşlı kadına giydirdi. İtfaiye amirinin ayakkabıları sayesinde merdivenlere rahatça basan Evcim aracın üzerinden indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın esnasında elektriklerin kesildiğini belirten Evcim, "Dördüncü katta oturuyorum. Birden elektrikler kesildi. Daire kapısını açarak apartmanı kontrol etmek istediğimde apartmanın içindeki dumanları fark ettim ve hemen balkona çıktım. Ne olup bittiğini anlamaya çalışırken birinci kattan yükselen alev ve dumanları fark ettim. Sonrasında da itfaiye ekipleri beni gelip aşağıda indirdiler. Bana yardımcı olup ayakkabılarını giydiren başta olmak üzere tüm itfaiyecilerden Allah razı olsun. İyi ki varlar" dedi.

İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenerek vücudunda yanıklar oluşan ve sedye ile kurtarılan B.Y. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.