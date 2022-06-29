Aydın’da kurban bayramı öncesi kurban pazarlarında sessizlik hakim

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Aydın’da hayvan pazarlarında hazırlıklar tamamladı. Efeler Belediyesi tarafından Çeştepe ve Dalama Mahallelerinde bulunan hayvan pazarlarında hazırlıklar tamamlanırken, kurbanlık pazarında sessizlik hakimiyetini koruyor.

Yem ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle geçen yıla oranla bu yıl hayvan fiyatlarında artış olduğunu ancak kar marjlarının düştüğünü belirten hayvan yetiştiricileri, Bayram yaklaşmasına rağmen satışların yok denecek kadar az olduğunu belirttiler.

İlk olarak Ağrı’dan Eytemiş kardeşler geldi

Önceki gece Ağrı ilinden bir tıra yükledikleri küçükbaş hayvanları Aydın’a getiren Serkan, Erkan ve Gökhan Eytemiş Kardeşler, Aydın Hayvan Pazarı’na ilk gelen isimler oldu. Sabah itibari ile hayvanları satışa sunduklarını ancak henüz kimsenin kurbanlık amaya gelmediğini belirten Serkan Eytemiş, “Geçen yıl 56 bin liralık yakıt ile hayvanlarımızı Aydın’a getiriyorduk. Bu yıl geliş maliyetimiz 35 bin lira tuttu. Hayvanlarımız küçükbaş. 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında fiyatlarla satmayı planlıyoruz. Alıcılar için fiyatlar geçen yıla göre yüksek gelebilir ama bu yıl kar marjları oldukça düşük” diye konuştu.

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