Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Olay, Kuyulu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Durmaz yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Durmaz ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gerekli olay yeri incelemesinin ardından Durmaz'ın cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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