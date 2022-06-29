Aydınlı Dünya, Türkiye Şampiyonu oldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Dünya Ezgi Sayan (22), geçtiğimiz gün Bursa’da düzenlenen U23 Atletizm Şampiyonası’ndan Türkiye Şampiyonluğu ile döndü.



Türkiye’nin en iyi altyapı atletlerini bir araya getiren U23 Atletizm Şampiyonası, Bursa Atıcılar Pisti’nde 2526 Haziran’da yapıldı. Bursa’daki Türkiye U23 Atletizm Şampiyonası’nda iki gün boyunca büyük bir mücadele yaşandı. 214 atletin boy gösterdiği şampiyonada Aydın’ı temsil eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından 22 yaşındaki Dünya Ezgi Sayan ise şampiyonadan başarıyla döndü. Kıyasıya mücadelelere sahne alan müsabakalarda Aydınlı genç sporcu, çekiç atma branşında büyükler kategorisinde Türkiye 5.’si olurken, U23 yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.



Genç sporcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, başarıların devamını dilerken, “Sporcumuzu ve Milli Takım antrenörümüzü tebrik ediyoruz” dedi.

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