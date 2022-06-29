Otomobiliyle ağaca çarptığı kazada öldü

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarparak, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Durmaz (24), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 05.30 sıralarında, Aydın-İzmir yolu Kuyulu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İncirliova'dan Efeler yönüne giden Mustafa Durmaz, kullandığı 09 UL 046 plakalı otomobille yol kenarındaki çam ağacına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Durmaz'ın cansız bedeni, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-06-29 10:51:22
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