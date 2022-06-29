Efeler’den Tralleis Antik Kenti’nde kuru ot temizliği

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan ve ilk yerleşim yerlerinden olan Tralleis Antik Kenti için harekete geçen Efeler Belediyesi ekipleri, antik kent içerisindeki kuru ot temizliği gerçekleştirdi.



Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki rutin olarak sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra, kentteki tarihi yapılarda da çevre düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla halk arasında ‘Üç Gözler’ olarak bilinen Tralleis Antik Kenti’nde peyzaj çalışması yapıldı.



Tralleis Antik Kenti’nde çevre düzenlemesi gerçekleştiren ekipler, kalıntı ve eserlerin çevresinde yabancı ve kuru ot temizliği gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla vatandaşların antik kenti daha sağlıklı ve temiz bir ortamda ziyaret etmeleri amaçlanıyor.

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