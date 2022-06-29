Aydın'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin ev ve iş yerine düzenlediği operasyonlarda, çok sayıda sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 1'i yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçede sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Çalışma kapsamında Yeni Mahalle ve Efeler Mahallesi'nde belirlenen ev ve iş yerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 adet 0.5 litrelik pet şişede sahte rakı, 1 adet 0.5 litrelik pet şişede ev yapımı viski, 15 litre etil alkol, 200 litre fermenteye bırakılmış alkol ham maddesi, 1 damıtma kazanı, 16 alkol aroması, 2 anason yağı, boş 7 rakı şişesi, 1 karıştırıcı matkap, 4 derece ölçer ile alkol üretiminde kullanılan elektrik ve plastik ekipman ele geçirildi. H.A. da gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu G.A.D.'ye ait iş yerine düzenlenen operasyonda ise farklı boyutlarda şişelenmiş 45 ev yapımı rakı, viski, votka, 78 litre etil alkol, şişelenmiş 7 ev yapımı bira, 15 litre ev yapımı viski, 4 litre cam kavanozda ev yapımı rakı, 1 litre cam kavanoz içinde ev yapımı cin, 288 farklı miktar ve boyutlarda alkol aroması, 119 boş içki şişesi, 3 kilo 600 gram bira malt özü, 2 kilogram bira mayası, 214 bira kapağı, 2 bira ve şampanya kapağı montaj aparatı, alkol üretiminde kullanılan elektrik ve plastik ekipman ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-06-29 13:01:07



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