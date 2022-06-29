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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban Bayramı öncesi, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin uyarılarda bulundu

İHA

Kurban Bayramı öncesi, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin uyarılarda bulundu

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alacak vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da güvenli ve sağlıklı gıdanın teminatı veteriner hekimler olacak" dedi.

Vatandaşların büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kurban ederek ibadet vazifelerini yerine getirecek oldukları Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldığını belirten Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, "Bu yıl ülke genelinde yaklaşık olarak 850 bin büyükbaş, 2 buçuk milyon da küçükbaş hayvanın kurban için satışa sunulacağı öngörülmekte. Bu sayılar göz önünde tutulduğunda, yıllık kesimin küçükbaş hayvanda neredeyse yarısı, büyükbaş hayvanda ise üçte birinin kurban bayramında yapıldığı görülmekte ve alınacak tedbirlerin hem hayvan refahı ve sağlığı açısından hem de gıda güvenliği ve toplum sağlığı açısından ne kadar büyük öneme sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Gıda kökenli hastalıkların büyük bölümünün sağlıksız hayvansal gıdalardan kaynaklandığını biliyoruz. Bu nedenle, her zaman olduğu gibi kurban bayramında da güvenli ve sağlıklı gıdanın teminatı veteriner hekimler olacaktır. Vatandaşlarımız, kurbanlık hayvanlarını temin ederken, tüylerinde mat ve karışık görünüm, ağız, burun, üreme organları, anüs ve benzeri bölgelerde anormal akıntı, çevreye karşı duyarsızlık yada fazla ilgi, kulaklarda tarım ve orman bakanlığı tarafından kayıtlı olduğunu gösterir küpenin olmaması ve benzeri gibi risk taşıyan kriterleri göz önüne almalarının yanı sıra mutlak surette veteriner hekim tarafından detaylı muayene işlemi yapılmış hayvanları tercih ederek kurban etmeliler. Satın alacak oldukları hayvanın, veteriner sağlık raporunun, pasaportunun ve nakil belgelerinin olup olmadığı sorgulanmalı, HAYSAG mobil uygulamasından teyit edilmelidir. Hayvanların denetimi yapılan satış yerlerinden yada kayıtlı hayvancılık işletmelerinden alınması, yine denetimi yapılan ve izin verilen yerlerde kesim işleminin sağlanması çok büyük önem arz etmektedir" dedi.

Kesim öncesi kadar kesim sonrasının da önemli olduğunu ifade eden Şahin, "Kesim sonrası ortaya çıkacak olan hayvansal atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesinin ve kurbanlık hayvanların etlerinde yada iç organlarında görülen kabarcıklar, inci benzeri beyaz oluşumlar, anormal renk değişimleri, nahoş koku ve benzeri gibi şüphe uyandıran durumların ilgili kurumlara, veteriner hekim denetim ekiplerine anında bildirilmesi gerekmektedir. Çiğ sakatatların kedi köpeklere verilmemesinin, ortaya çıkabilecek olan zoonoz gibi hastalıkların riskini minimuma indireceği unutulmamalıdır. Tüm bunların yanında, hayvanların satış yerlerine nakilleri esnasında, kamyon ve benzeri taşıtların kasasında sevk edilen hayvanların çok sıkışık şekilde, hayvanda üst düzey stres oluşturacak biçimde yapılmamasını da önemle rica ediyoruz. Hayvanların strese maruz bırakılması dinimizce de kesinlikle uygun görülmezken, vicdanımız açısından da asla kabul edilebilir değildir. Kesim öncesi bu ve benzeri streslere maruz kalan hayvanların et kalitesinin de büyük oranda düştüğünü unutmamak gerekir. Tüm vatandaşlarımızın mübarek kurban bayramını şimdiden kutluyor, alınacak güçlü ve yerinde tedbirlerle sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeyi temenni ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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