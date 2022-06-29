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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ Gazetecilik Bölümü ilk mezunlarını verdi

İHA

ADÜ Gazetecilik Bölümü ilk mezunlarını verdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ilk mezunlarını verdi. Kep atan öğrenciler bölümün ilk mezun ünvanını da alırken törende duygusal anlar yaşandı.

İletişim Fakültesi 20212022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Törene ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Cumali Öksüz, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hale Bozkurt, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. M. Umut Tuncer, Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Ferdi Uzun, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Başkanı Cem Ulucan, akademik ve idari personel ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Törenin açılışında konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hale Bozkurt, mezun olan genç iletişimcilerin geleceğin kültür mimarları ve mühendisleri olacağını söyleyerek "Dört yıl önce bir kıvılcım olarak girdiğiniz bu okulun kapısından bir ateş olarak çıkmaktasınız. Meslek hayatınızda karşılaşacağınız tüm zorlukların karşısında direnecek ve kendini var edecek gücünüzü, aldığınız akademik eğitim ve akademik aklınızda bulun. Sizler, bu çağın iletişimcileri olarak geleceğin kültür mimarları, kültür mühendislerisiniz. Çerçevesi her ne olursa olsun oluşturduğunuz her eser, her içerik sizin ve sizden sonraki nesillerin kültürünü oluşturacak. Camianın her neresinde olursanız olun, bu sorumluluğu taşıyan vicdanlı, iyi iletişimciler olun. Kötü bir bilincin iyi bir iletişimci olması dünyanın yaşayacağı en kötü deneyimlerden biri olacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bilinciniz ve vicdanınız kaleminize her zaman ışık olsun. Buraya gelirken belki de çoğunuzun bavulunda yalnız kendi kültürleri vardı. Buradan aldığınız eğitimle evrensel değerlere ve kültürlere hakim olarak çıkıyorsunuz. Bir pergel gibi, bir ayağınız kendi kültüründe sabit, diğer ayağınız tüm kültürlerin üzerinde dolansın. Mezuniyetinizi en içten duygularımla tebrik ediyor, sizleri bugünlere ulaştıran kıymetli ailelerinizi, sizi yetiştiren topraklarınızı, değerli üniversitemizi hep hatırınızda tutmanızı diliyorum” dedi.

"Her fırsatta kendinizi yenileyin"
Genç iletişimcilere yeni hayatlarında başarılar dileyen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise “Amacımız sizlerin etik değerlere saygılı, yarının çağdaş liderleri olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır. İnanıyoruz ki, demokrasimiz iyi eğitimli bireyler ile güçlenecek. Çalışkanlığınız, birbirimize olan sevgi ve saygımız ile ülkemizin çağdaş ve örnek bir ülke olmasını sağlayacağız. Sizde bu olanakları en iyi şekilde değerlendirdiniz ve bugün mezun oluyorsunuz. Sizi, hocalarınızı ve bugüne ulaşmanızda size destek olan ailelerinizi kutluyorum. Rekabet her gün artıyor, dünya liginde söz sahibi olmak için yaptığınızı daha iyi yapmak, ilgilendiğiniz konularda uzmanlaşmak ve farkınızı göstermek zorundasınız . Mesleğinizin etik değerlerine her zaman sahip çıkmanızı diliyorum. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi mezunları olarak sizleri uğurlamak bizlere büyük bir memnuniyet ve gurur vermektedir. Gittiğiniz her yerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ni temsil edeceksiniz. Birazdan diplomalarınızı alacaksınız. Mezuniyet, eğitiminizin bittiği anlamına gelmesin, her yaşta her fırsatta kendinizi yenileyin. Yeni şeyler öğrenin, yenilikleri takip edin. Nereye giderseniz gidin; okulunuzu, hocalarınızı, bu güzel günlerinizi hep hatırlayın. Birbirinize olan sevginizi ve dostluklarınızı mutlaka sürdürün. Kaliteden asla ödün vermeyin. Mezuniyetiniz hayırlı olsun“ şeklinde konuştu.

Üniversitenin artan başarısında, öğrencilerin eğitiminde en büyük katkı ve desteği öğretim üyelerinin sağladığını ifade eden Rektör Aldemir; “Sizler, bilgi ve tecrübelerinizi öğrencilerimizle paylaşarak, onlara mesleki bilgileri öğretmekle kalmadınız; aynı zamanda bireysel sorumluluklarını, bir ekibin parçası olarak paylaşmayı ve dayanışmayı, topluma karşı görevlerini öğrettiniz, bir model oldunuz. Öğrenen, araştıran, sorumluluk üstlenen ve sürdüren gençler yetiştirdiniz. Sizlere saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Tören, dönem birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne plaketlerinin, mezun öğrencilere belgelerinin verilmesinin ve ardından gerçekleşen geleneksel kep atma seremonisiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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