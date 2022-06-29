ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri MYO’da uygulamalı eğitimler devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerine yönelik uluslararası senaryolar eşliğinde hazırlanan ‘Acil Olgu Yönetimi’ konulu uygulamalı eğitimler yüksekokul bahçesinde yapıldı.



Üç farklı uygulamalı eğitim etabında öğrenciler, dönem içerisinde öğrenmiş oldukları teorik dersleri senaryolar eşliğinde bire bir uygulayabildi. Acil olgu yönetiminde, hazırlanan uluslararası travma ve ileri yaşam desteği senaryoları doğrultusunda öğrencilerin öncelikle hasta ile iletişim kurmaları ve onam almaları, olay yerinde uygun ekip ve malzeme yerleşimini sağlamaları, hastanın birincil ve ikincil değerlendirilmesini yapmaları, koydukları ön tanı ile gerekli ilk müdahaleleri yapmaları, uygun hastaneye nakletme ve teslim etmeleri gerçekleştirildi. Bu etapta öğrenciler hastaya havayolu, solunum ve dolaşım desteği, monitörizasyon, damar yolu açılması, uygun ilaç verilmesi, kalp masajı ve uygun ritimde şoklama işlemlerini yaptı.



Araç İçi Trafik Kazası etabında öğrenciler, araç içerisindeki multitravmalı yaralının acil olgu yönetimi basamakları doğrultusunda ilk değerlendirmesini yaptılar. Sonrasında yaralının KED Kurtarma yeleği ile stabilizasyonunu sağlayarak naklini gerçekleştirdi.



Taşıma Teknikleri etabında ise öğrenciler tarafından vücut mekaniklerine dikkat edilerek hasta veya yaralının güvenli bir şekilde bulunduğu yerden doğru teknikle boyunluk takılması ve omurga tahtasına alınmasının yanı sıra; ana sedye, vakum sedye, kombinasyon sedye ve faraş, sedye ve benzeri gibi farklı taşıma araçlarını kullanarak ambulansa koyma ve çıkarma gibi nakil aşamaları gerçekleştirildi.



Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, “Etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği olan Yüksekokul öğretim elemanlarına ve idari personeline, Aydın 112 motorize ekipte çalışan Dr. Dalga Avşar’a ve bu eğitimi Aydın İl Sağlık Müdürlüğünce Yüksekokul’a 20212022 Akademik Yılı Güz Yarıyılında eğitim amaçlı tahsis edilen ambulans ile gerçekleştirme fırsatını veren ve birçok etkinlikte katkılarını esirgemeyen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’e teşekkürler ederim” dedi.

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