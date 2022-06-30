Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi çerçevesinde eğitimler aralıksız devam ederken Aydın’da yüzme bilmeyen kalmayacak.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın’da da aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Bakanlığın 10 bin kişiye yüzme öğretme hedefini aşan Aydın’da, proje çerçevesinde de Efeler ve Didim ilçelerindeki portatif yüzme havuzları ile Nazilli yarı olimpik yüzme havuzunda 2021 yılı içerisinde toplam 14 bin 900 kişiye yüzme eğitimi verildi.



İl genelindeki eğitimler 2022 yılı içerisinde de aralıksız devam ederken, Bakanlığın 30 bin kişiye yüzme öğretme hedefi doğrultusunda Efeler, Çine, Didim portatif yüzme havuzları ile Nazilli yarı olimpik yüzme havuzunda 18 antrenör eşliğinde çalışmalar sürüyor.



Aydın’da yüzme sporunun gelişmesi adına çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Bakanlığımızın ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde Efeler, Çine, Didim ve Nazilli ilçelerimiz başta olmak üzere havuzlarımızda 6 yaş ve üzeri tüm bireylere yüzme eğitimi verdik. Geçtiğimiz yıl 10 bin olan hedefi aşarak toplamda 14 bin 900 kişiye yüzme eğitimi verdik. Bu yıl da Bakanlığımızın 30 bin kişi olan hedefi doğrultusunda 18 antrenörümüz ile birlikte projemiz devam edecektir” dedi.

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