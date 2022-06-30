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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da hava sıcaklıkları artacak

İHA

Aydın’da hava sıcaklıkları artacak

Aydın’da yarından itibaren hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin üstüne çıkacak.
Aydın’da mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren 56 derece artacak. Mevsim normallerinin üstüne çıkacak olan hava ile birlikte sıcaklık değerleri de 40’lı derecelere ulaşacak. Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da hava bugün 35 derece az bulutlu, yarın parçalı bulutlu 38 derece, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi ise 40 derece az bulutlu olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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