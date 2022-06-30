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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda kruvaziyer turizmi bereketi

İHA

Kuşadası’nda kruvaziyer turizmi bereketi

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası, kruvaziyer turizminde pandemi döneminde yaşanan durgunluğunu atlatıp, yeniden Akdeniz’in gözde limanları arasına girdi. Kuşadası’na 2022 yılının sonuna kadar yaklaşık 500 kruvaziyerle 650 bin yolcunun gelmesi bekleniyor.

Türkiye’de turizmin ilk başladığı yer olan Kuşadası, sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ören yerlerine yakın olması nedeniyle yolcu gemilerinin sıkça uğradığı duraklar arasında yer alıyor. Kente kruvaziyerlerle gelen yabancı turistlere Kuşadası Belediyesi’nin yenilediği turistik çarşılarında alışveriş yapmanın keyfini yaşatan ilçe, ayrıca ziyaretçilerine birbirinden lezzetli yemeklerin tadına bakma fırsatı sunuyor. Dünya kruvaziyer turizminin yaklaşık yüzde 20’sinin gerçekleştiği Akdeniz’de yıldız gibi parlayan Kuşadası’nı 2022 yılının sonuna kadar yaklaşık 500 kruvaziyerle 650 bin yolcunun ziyaret etmesi bekleniyor.

"Trafik yoğunlaştı"
Kruvaziyer turizminin Kuşadası ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, “Kuşadası’nda kruvaziyer turizmi 1960’lı yıllarda başladı. Kruvaziyer turizminin Kuşadası’ndaki en iyi dönemi 2011 sezonuydu. Pandemi tüm dünyada olduğu gibi Kuşadası’ndaki kruvaziyer turizmine de çok ağır bir darbe vurdu. Kuşadası Limanı’na 2020 yılında 3, 2021 yılında 30 gemi geldi. 2022 yılıysa çok iyi başladı. Şu an limanımızda çok yoğun bir kruvaziyer trafiği yaşanıyor. Rekora koşuyoruz diyebiliriz. Kentimize yıl sonuna kadar yaklaşık 500 gemi rezervasyon yaptırdı” dedi.

"Konaklama sayısı artacak"
Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden ise, “Kruvaziyer turizmindeki canlılık bizleri çok sevindirdi. Kuşadası limanında her gün 34 gemiyi birden ağırlıyoruz. Bu esnafımıza da çok önemli bir katkı sağlıyor. Ayrıca 2 büyük kruvaziyer şirketi Kuşadası’nı ana çıkış limanı yaptı. Gemi yolcuları çıkacakları Ege adaları ve Akdeniz turuna Kuşadası’na gelerek başlıyor. Dolayısıyla kentimizdeki otellerde kruvaziyer yolcularının yaptığı konaklamada ilerleyen dönemde artış olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

"En iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz"
Kuşadası’nda kruvaziyer turizminin yeniden eski günlerine dönmesi kentin turistik çarşılarındaki esnafın da yüzünü güldürdü. Sağlık Caddesi’nde kuyumculuk yapan Özgür Evran, “Pandemi döneminde çok zor günler geçirdik. Kruvaziyer gemilerinin tekrar Kuşadası’na gelmesi bizi umutlandırdı. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Müşterilerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuşadası’na kruvaziyer gemisiyle gelen Rusya vatandaşı Svetlena Polya ise, “Arkadaşımla Yunanistan’da yaşıyoruz. Kuşadası çok güzel bir turistik kent. Cadde ve sokakları çok temiz. İnsanları da çok cana yakın ve arkadaşça. Herkese Kuşadası’na gelmesini tavsiye ediyorum” dedi.

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