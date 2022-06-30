Başkan Arslan, üyelerinin sorunlarını dile getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Arslan, üyelerinin sorunlarını dile getirdi

İHA

Başkan Arslan, üyelerinin sorunlarını dile getirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası’nda konuşma yapan, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan üyelerin ve sorumluk sahasının sorunlarını dile getirdi.
Şurada söz alan Başkan Arslan, “Bölgemizdeki sanayi ve ticaret alanı ihtiyacının karşılanması için (eskiden Arsa Ofisi marifetiyle yapılan kamulaştırma gibi) TOKİ veya benzer yetkilere sahip bir kurum marifetiyle oluşturulacak sanayi parsellerinin yatırımcıya tahsis edilmesi yani uygun maliyetle satılmasını talep ediyoruz. Çözüm önerisini “Yerel yönetimlerin imar uygulamalarında sanayi ticaret alanı ile konut alanı dengesi gözetilmektedir” konusunda
belediyeler tarafından yapılan 1/1000 ve 1/5000’ lik İmar Planları konut alanı ağırlıklı yapılmaktadır. Halbuki kentin nüfus yoğunluğu ve ticaret yapısı ile orantılı olarak yeni sanayi ve ticaret alanlarının açılması imar mevzuatında zorunlu kılınmalıdır. Yürürlükte bulunan imar kanununda konut alanları ile sanayi/ticaret alanları arasında bir denge gözetilmemiştir. Belediyeler ve Yerel İdari Kurumlar tarafından sanayi ve ticaret alanları önceden tespit edilmeli, altyapısı tamamlanmalı ve yer talebinde bulunan sanayiciye/işletmeciye uygun bir ücret karşılığında tahsis edilmeli veya kiralanmalıdır. Üretim ve istihdam oluşturacak girişimcileri mağdur etmeden arazi tahsislerini yapmak zorundayız” dedi.
“İşletmelerin İmar Barışı sorunları devam etmektedir”
İmar Barışı’ndan yararlanamayan işletmelerin sorunları devam etmekte olduğunu ifade eden Başkan Arslan, “İmar Barışı yürürlüğe girmeden çok önce yapılmış ve halen faal olan işletmelerin üzerinde bulunduğu ve tapu kayıtlarında tarım arazisi gözüken, gerçekte tarım vasfını yitirmiş yerlerin de İmar Barışı içine alınmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması istenmektedir” açıklamasında bulundu.
“İnşaat maliyetleri artıyor”
Başkan Arslan, 1/A grubu maden ocaklarıyla ilgili ruhsat alınamamasının bölgede inşaat maliyetlerini arttırdığını belirterek, “1/A grubu ruhsat talepleri konusunda sürekli olarak olumsuz görüş bildirildiğinden bölgemizde bu malzemeler ile ilgili maden ruhsatı alınamamaktadır. Halbuki söz konusu alanlar, içinde çakıl ve kumdan başka bir şey olmayan arazilerdir. Yerinde yapılacak bir komisyon incelemesi ile Müdürlüğün bu keyfiyetine son verilmelidir. Ayrıca 1/A grubu ruhsat faaliyetleri dahilinde kum ve çakıl alındıktan sonra ruhsat sahibi tarafından toprağın ıslahı yapılarak alan tarıma elverişli hale getirilmektedir. Bu büyük bir avantajdır. Çay yatakları için verilen ruhsatlar da ise; yine malzemeler alındıktan sonra çay ve dere içindeki alüvyonlar temizlenmekte, sel ve taşkınlar engellenmektedir. Böylece devlet ocak ruhsatıyla ilgili vergi ve harcı tahsil ederken ek bir masraf yapmadan çay ve derelerin ıslahını, temizlenmesini de sağlamış olmaktadır. Sonuç itibariyle; bölgedeki inşaat ve yapı sektörünün ihtiyacı olan malzemeler ile ilgili ocak ruhsatlarının önündeki keyfi engellerin kaldırılması ve sektörün önünün açılması talep edilmektedir” dedi.
Başkan Arslan, diğer konu başlıklı sorunlar ve çözüm önerilerinin yer aldığı 19 maddelik sorunlar dosyasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay‘a ve bakanlara takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ege Denizi'nde mülteci dramı Yunanlılar yeni doğum yapan anne ve bebeği ölüme terk etti Botta doğum yapan anne ve bebeğine Türkiye sahip çıktı
YEREL HABERLER Ege Denizi'nde mülteci dramı Yunanlılar yeni doğum ...
Kuşadası’nda kruvaziyer turizmi bereketi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda kruvaziyer turizmi bereketi
Çocuklar Antik Kent Afrodisias'ta buluştu
YEREL HABERLER Çocuklar Antik Kent Afrodisias'ta buluştu
Aydın’da süt sığırı yetiştiriciliği kursu düzenlendi
YEREL HABERLER Aydın’da süt sığırı yetiştiriciliği kursu düzenlendi
İncir ağaçlarında 'teke böceği' alarmı
YEREL HABERLER İncir ağaçlarında 'teke böceği' alarmı
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurban uyarısı
YEREL HABERLER Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurban uyarısı
Aydın’da hava sıcaklıkları artacak
YEREL HABERLER Aydın’da hava sıcaklıkları artacak
Aydın’da yüzme bilmeyen kalmayacak
YEREL HABERLER Aydın’da yüzme bilmeyen kalmayacak
Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz çalışmaları yerinde ...
BBP Nazilli İlçe yönetimi Başkan Çerçioğlu ile görüştü
YEREL HABERLER BBP Nazilli İlçe yönetimi Başkan Çerçioğlu ile ...
Aydın’da yasak ormanlık alana giren 14 şahsa cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Aydın’da yasak ormanlık alana giren 14 şahsa cezai ...
Koçarlı’da mezarlıklar bayram ziyaretlerine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Koçarlı’da mezarlıklar bayram ziyaretlerine ...
Kuşadası Belediyesi Bulgaristan’a örnek oldu
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi Bulgaristan’a örnek oldu
Başkan Çerçioğlu, Türkiye Satranç Federasyonu'nu ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, Türkiye Satranç Federasyonu'nu ...
ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri MYO’da uygulamalı eğitimler devam ediyor
YEREL HABERLER ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri MYO’da uygulamalı ...
ADÜ Gazetecilik Bölümü ilk mezunlarını verdi
YEREL HABERLER ADÜ Gazetecilik Bölümü ilk mezunlarını verdi
Aydın'da Yaz Spor Okulları düzenlenen tören ile açıldı
YEREL HABERLER Aydın'da Yaz Spor Okulları düzenlenen tören ile ...
Pamuk üreticilerine yeşil kurt uyarısı
YEREL HABERLER Pamuk üreticilerine yeşil kurt uyarısı
Aydın Eczacılar Odası Başkanı Karaarslan; "Eczacılar zor durumda"
YEREL HABERLER Aydın Eczacılar Odası Başkanı Karaarslan; "Eczacılar ...
Kurban Bayramı öncesi, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin uyarılarda bulundu
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi, Veteriner Hekimleri Odası ...
KUTO'da kuyumcular mesleki yeterlilik belgelendirme sınavına girdi
YEREL HABERLER KUTO'da kuyumcular mesleki yeterlilik belgelendirme ...
Torununa araba çarpan kadın fenalaştı
YEREL HABERLER Torununa araba çarpan kadın fenalaştı
ADÜ Yapay Zeka Topluluğu Adnan Menderes Demokrasi Müzesini gezdi
YEREL HABERLER ADÜ Yapay Zeka Topluluğu Adnan Menderes Demokrasi ...
Efeler'de 'Tenis Turnuvası' heyecanı
YEREL HABERLER Efeler'de 'Tenis Turnuvası' heyecanı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.