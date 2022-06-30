Aydın Büyükşehir Belediyesi otizmli bireyler için özel yüzme kursu düzenliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi otizmli bireyler için özel yüzme kursu düzenliyor

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi otizmli bireyler için özel yüzme kursu düzenliyor

Otizmli bireylerin hayat standartlarını yükseltmek için yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen yüzme kursuyla otizmli gençler hem yüzme öğreniyor hem de kendileri için çok önemli olan elayak ve vücut koordinasyonu konusunda kendilerini geliştiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, otizm üzerinde oldukça olumlu etkileri olan yüzme eğitimi vermeye başladı. Ücretsiz olarak düzenlenen yüzme kursuyla otizmli gençler hem yüzme öğreniyor hem de kendileri için çok önemli olan elayak ve vücut koordinasyonu konusunda kendilerini geliştiriyor. Çocuklarındaki gelişimden oldukça memnun olan aileler, normalde kendileri için büyük maddi yük olan özel yüzme kursunu ücretsiz sağladığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Adnan Özdemir, “Bu eğitim hem çocukların gelişimi açısından hem de ailelerin maddi yetersizlikler içerisinde bu eğitime ulaşabilmeleri açısından o kadar değerli ki Böyle bir imkânın sunulmuş olması, özellikle de bu imkâna ulaşamayacak ailelerimizin çocuklarımızın yararlanıyor olması çok değerli” dedi.

Özdemir gözlemlerini, “Bizim veli olarak gözlemlediğimiz, yüzmeyi öğrenmek için vücut koordinasyonu yapmaları gerektiğinden çocukların hayat standartlarının artması da sağlanıyor. Özlem Başkan özel çocuklarımızın tümünün annesi olduğunu bu kursu da düzenleyerek gösteriyor” şeklinde ifade etti.

Kişiye özel yüzme kursu
Yüzme kursu Büyükşehir Belediyesi’nin eğitmenleri tarafından kişiye özel verilirken velilerden Emel Torun, “Otizmin tek çaresi eğitim. Bu eğitimi bize sağladıkları için Başkan Çerçioğlu’na çok teşekkür ederim. Spor çocuklarımız için çok önemli. İğneyle kuyu kazarken spor yaparak kepçeyle kazmaya başladık. Bizim gibi geliri düşük ailelerin bu tür kursları almasına imkân yok. Ücretsiz olarak bizi yararlandırdığı için Özlem Başkan’a minnettarım” diye konuştu.

"Otizmde maddi güç önemli"
Oğlunun yüzmeyi çok sevdiğini belirten Nazik Tuncer ise, “Sağ olsun başkanımız bize böyle bir imkan sundu. Hocalarımız da çok iyi, ilgileniyorlar. Otizmi oğlum 2 yaşındayken fark ettik ve 2 yaşından bu yana yüzüyor. Daha öncesinde sadece kelimeler söylerken yüzmeyle birlikte cümle kurmaya başladı. Otizmin tedavisi tamamen maddi güç ile alakalı. Eğer ki ailenin maddi gücü varsa, çocuğun da kapasitesi varsa çocuk çok daha hızlı ilerleyebiliyor. Bu sebeple Özlem Hanım’a minnettarız. Ne yapsak onun hakkını ödeyemeyiz” dedi.

‘Oğlum çok ilerledi’
İki oğlundan birisinde otizm birisinde de öğrenme güçlüğü olduğunu söyleyen Ayşe Ergün, “İki oğlum için de düzenlenen özel eğitimler, spor aktiviteleri için çok teşekkür ederim. Oğlumun yüzme ile ilgili korkuları vardı, şu anda onu yendik. Ailelerin en büyük korkusu, kaygısı bizden sonra çocuklarımızın ne olacağı. En büyük isteğim çocuklarımın kendi kendilerine yetebilir hale gelmeleri. Benim oğlumun takıntıları çok fazlaydı. Bunların azalması anlamında çok ilerleme gördük. Özlem Başkan’a çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da 3 öğrenci LGS'de tam puan aldı
YEREL HABERLER Aydın'da 3 öğrenci LGS'de tam puan aldı
Başkan Arslan, üyelerinin sorunlarını dile getirdi
YEREL HABERLER Başkan Arslan, üyelerinin sorunlarını dile getirdi
Ege Denizi'nde mülteci dramı Yunanlılar yeni doğum yapan anne ve bebeği ölüme terk etti Botta doğum yapan anne ve bebeğine Türkiye sahip çıktı
YEREL HABERLER Ege Denizi'nde mülteci dramı Yunanlılar yeni doğum ...
Kuşadası’nda kruvaziyer turizmi bereketi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda kruvaziyer turizmi bereketi
Çocuklar Antik Kent Afrodisias'ta buluştu
YEREL HABERLER Çocuklar Antik Kent Afrodisias'ta buluştu
Aydın’da süt sığırı yetiştiriciliği kursu düzenlendi
YEREL HABERLER Aydın’da süt sığırı yetiştiriciliği kursu düzenlendi
İncir ağaçlarında 'teke böceği' alarmı
YEREL HABERLER İncir ağaçlarında 'teke böceği' alarmı
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurban uyarısı
YEREL HABERLER Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurban uyarısı
Aydın’da hava sıcaklıkları artacak
YEREL HABERLER Aydın’da hava sıcaklıkları artacak
Aydın’da yüzme bilmeyen kalmayacak
YEREL HABERLER Aydın’da yüzme bilmeyen kalmayacak
Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz çalışmaları yerinde ...
BBP Nazilli İlçe yönetimi Başkan Çerçioğlu ile görüştü
YEREL HABERLER BBP Nazilli İlçe yönetimi Başkan Çerçioğlu ile ...
Aydın’da yasak ormanlık alana giren 14 şahsa cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Aydın’da yasak ormanlık alana giren 14 şahsa cezai ...
Koçarlı’da mezarlıklar bayram ziyaretlerine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Koçarlı’da mezarlıklar bayram ziyaretlerine ...
Kuşadası Belediyesi Bulgaristan’a örnek oldu
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi Bulgaristan’a örnek oldu
Başkan Çerçioğlu, Türkiye Satranç Federasyonu'nu ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, Türkiye Satranç Federasyonu'nu ...
ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri MYO’da uygulamalı eğitimler devam ediyor
YEREL HABERLER ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri MYO’da uygulamalı ...
ADÜ Gazetecilik Bölümü ilk mezunlarını verdi
YEREL HABERLER ADÜ Gazetecilik Bölümü ilk mezunlarını verdi
Aydın'da Yaz Spor Okulları düzenlenen tören ile açıldı
YEREL HABERLER Aydın'da Yaz Spor Okulları düzenlenen tören ile ...
Pamuk üreticilerine yeşil kurt uyarısı
YEREL HABERLER Pamuk üreticilerine yeşil kurt uyarısı
Aydın Eczacılar Odası Başkanı Karaarslan; "Eczacılar zor durumda"
YEREL HABERLER Aydın Eczacılar Odası Başkanı Karaarslan; "Eczacılar ...
Kurban Bayramı öncesi, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin uyarılarda bulundu
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi, Veteriner Hekimleri Odası ...
KUTO'da kuyumcular mesleki yeterlilik belgelendirme sınavına girdi
YEREL HABERLER KUTO'da kuyumcular mesleki yeterlilik belgelendirme ...
Torununa araba çarpan kadın fenalaştı
YEREL HABERLER Torununa araba çarpan kadın fenalaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.