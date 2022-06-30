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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydınlı işadamı Eşin’nin ‘dedikodu’ isyanı

İHA

Aydınlı işadamı Eşin’nin ‘dedikodu’ isyanı

Aydın’da inşaat ve emlak sektöründe faaliyet gösteren ve yurt dışı pazarlamaları ile gündeme gelen işadamı Rıdvan Eşin, her yaptığı sosyal projesinin arkasından iftira niteliğinde dedikodu üretildiğini belirterek isyan etti. Amacının sadece iyilik yapmak olduğunu belirten Eşin, “İyi Parti’ye geçiyor” şeklindeki iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını söyledi.
“Aydın için attığımız her iyi adımda, iyilik yapmaktan yoksun birtakım kimselerin, dedikodu mahiyetindeki iftiralarına maruz kalıyoruz” diyerek başladığı açıklamasında Eşin Grup olarak elinden geldiğince insanlara iyilik yapmaya devam edeceğini belirten Rıdvan Eşin, “Sökespor’a sponsor olduk, ‘Söke’ye belediye başkanı mı oluyor’ dediler. Nazillispor’a destek olduk, ‘İyi Parti’ye mi geçiyor’ dediler. Aydın’daki sosyal faaliyetlere destek olduk, ‘Para mı aklıyor’ dediler. SMA hastası çocuklarımıza destek olduk, ‘Reklam yapıyor’ dediler. Kalbi paslanmış bu tarz kimselerin kimler olduklarını, kimlerden emir ve talimat alarak bu konuları gündeme getirdiklerini maalesef biliyoruz. İşin acı yanı, bunların bazılarının gönlümüzü ve soframızı açtığımız arkadaşların arasından çıkması bizi ziyadesiyle üzmüştür” dedi.
Aydın’da ticaret yapan, yurtdışından memleketine döviz kazandıran ve burada istihdam oluşturan bir firma olduklarını ve amaçlarının sadece Allah rızası olduğunu belirten Rıdvan Eşin, açıklamasının devamında “Eşin Grup olarak, Allah rızası için yaşadığımız şehre ve ülkeye faydalı olmaktan başka amacımız yok. Basit ayak oyunlarına, iddia ve iftiralar ayıracak vaktimiz de yok. Bizim duruşumuz da rengimiz de bellidir. Biz bir yerlere gelmenin nasip işi olduğunu bilen, bu sebeple de başkalarına zarar vererek, iftira atarak, üstüne basarak çıkmanın caiz olmadığı bir kültürden geliyoruz. Rencide olmamaları için bu iftirayı ortaya atan arkadaşların isimlerini paylaşmıyorum. Umarım bize yapmaya çalıştıkları şey kendi başlarına gelmez” ifadelerini kullanarak “Siyasi arenadaki arkadaşlardan da ricam, kendi kişisel hedeflerine ve çıkarlarına bizi alet etmesinler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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