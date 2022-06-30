Aydın'da 'Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışması' gerçekleştirildi

Aydın’da din görevlileri arasında düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışması' tamamlandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle din görevlileri arasında düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışması' Aydın İl Müftülüğü Külliyesi Camii’nde gerçekleştirildi. Aydın İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen yarışmada Aydın'ın ilçe şampiyonları olan din görevlileri ezanı en güzel şekilde okuyabilmek ve etkili hutbe irad edebilmek için yarıştı.



İl Müftüsü Hasan Güneş başkanlığındaki komisyon üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda 'Ezanı Güzel Okuma' kategorisinde Yenipazar Eğridere Mahallesi Camii İmam Hatibi Yusuf Habiboğlu birinci, Efeler Külliye Camii İmam Hatibi Halit Kuruş ikinci, Sultanhisar Atça Mahallesi Saitefendi Camii İmam Hatibi Ömer Semirgin üçüncü oldu.



'Etkili Hutbe Sunumu' kategorisinde ise Nazilli Bilali Habeşi Camii Müezzin Kayyımı Yasin Eser birinci olurken Koçarlı Yağcıdere Mahallesi Camii İmam Hatibi Sait Demir ikinci, Sultanhisar Salavatlı Mahallesi Azaplı Camii İmam Hatibi Ömer Kara üçüncü oldu.



Din görevlilerini tebrik eden İl Müftüsü Güneş, birincilere bölge finalinde başarılar diledi.

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