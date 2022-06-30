Vali Aksoy Aydınlı şair ve yazarlarla bir araya geldi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, şairler ve yazarlar ile kahvaltılı şiir ve müzik dinletisi programında bir araya geldi.



Adnan Menderes Müzesi Kadıköy Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Restoranı’nda düzenlenen programa, Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Şükrü Öksüz, Söke Şair ve Yazarlar Derneği Başkanı Tülay Sarayköylü, Valilik Basın Danışmanı YazarŞair Bekir Aygül, il genelinden pek çok şair ve yazar katılarak eserlerini seslendirdiler.



Vali Aksoy konuşmasında yazar ve şairlerin önemine değinerek, yazar ve şairlerin her zaman yanında olduklarını belirtip katılımlarından dolayı teşekkür etti. Programda dernek başkanları tarafından Vali Aksoy’a plaket verildi. Ayrıca şairler ve yazarlar kitaplarını imzalayarak Vali Aksoy’a takdim etti.

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