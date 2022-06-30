Otomobilde 75 kilo 'skunk' ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN´ın Efeler ilçesinde, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 75 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Aydınİzmir Otoyolunda uygulama noktası oluşturdu. Ekipler, uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin farklı bölmelerine gizlenmiş halde 75 kilo skunk maddesi, 1 tabanca ve 28 adet fişek ele geçirildi. Otomobilde bulunan Buruş Yarba (21), Umut Murtay (21) ve Seymen Topçu (20), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-06-30 20:06:05



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