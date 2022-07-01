Maffy’nin anısı Kuşadası’nda yaşayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maffy’nin anısı Kuşadası’nda yaşayacak

İHA

Maffy’nin anısı Kuşadası’nda yaşayacak

İstanbul’da geçen Şubat ayında yaşamını yitiren dünyaca ünlü Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından Tarihi Kervansaray’da düzenlenen bir programla anıldı. Programın ardından Başkan Ömer Günel, Falay’ın ismini ölümsüzleştirmek için heykeltıraş Cem Sağbil’in yaptığı ve Barbaros Bulvarı’na yerleştirilen bronz heykeli inceledi.

Türkiye’de Mafi, Avrupa ve ABD’de Maffy olarak tanınan caz müziğin efsane ismi Ahmet Muvaffak Falay, Güvercinada’da başlayan ‘Maffy Caz Günleri’ programıyla sevenleri tarafından anıldı. Tarihi Kervansaray’da gerçekleştirilen anma programına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye meclis üyeleri, KUSAV Başkanı Levent Köylü, heykeltıraş Cem Sağbil, ses sanatçısı Mehtap Meral ve çok sayıda davetli katıldı.

Anma programı, Falay’ın yakın arkadaşları olan Ali Ergül ile Nusret Türkeş Baykara’nın ünlü caz sanatçısıyla ilgili anılarını paylaşmasıyla başladı. Ardından katılımcılara heykeltıraş Cem Sağbil tarafından Maffy’nin bronz heykelinin yapım sürecini anlatan ‘Bir eserin doğuşu: Maffy’ adlı kısa video izletildi. Anma programında trompetçi Gökhan Dolunay, ‘trompetten esintiler’ isimli mini bir konser verdi. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği program, yönetmenliğini Deniz Yüksel Abalıoğlu’nun yaptığı ve Ahmet Muvaffak Falay’ın yaşamı ile müzik serüvenini konu alan ‘Maffy’sJazz’ isimli belgeselin gösterimiyle sona erdi. Programdan sonra Başkan Ömer Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü ve beraberindekilerle Maffy’nin Barbaros Bulvarı’na yerleştirilen bronz heykelini inceledi.

Programın açılış konuşmasını yapan KUSAV Başkanı Levent Köylü, “Bugün Kuşadası ile özdeşleşen bir ismi anmaktan dolayı onur duyuyoruz. Kısa bir süre önce Kuşadası’nın turistik çarşıları yenilendi. Turistik çarşıda Maffy’nin 2011 yılında yerleştirilmiş bir heykeli bulunuyordu. Heykelde zaman içerisinde bir takım hasarlar oluşmuştu. Başkanımız Ömer Günel, çevre düzenlemesinin yapıldığı dönemde yeni bir Maffy heykelinin bölgeye yerleştirilmesini istedi. Heykeltıraş Cem Sağbil, Maffy’nin yakınları ve sevenleriyle yaptığı görüşmeler neticesinde bronz bir heykel hazırladı. Biz de Maffy’e yakışan bu heykeli Barbaros Bulvarı’na yerleştirdik. Heykelin önündeki karekodu cep telefonunuza okuttuğunuzda Maffy’nin hayatını birkaç dilde okuma ve müziklerini dinleme şansınız olacak. Ayrıca Güvercinada’da Maffy Caz Günleri isimli etkinliğimiz başlıyor. Böylece sanatçımızın adı Kuşadası ile anılmaya devam edecek” dedi.

Maffy’nin bronz heykelini yapan ünlü heykeltıraş Cem Sağbil ise, “Bu süreçte Maffy’i seven birçok kişiyle görüştüğüm için kendisini çok yakından tanıma fırsatı buldum. Maffy, sanatıyla dünyaya mal olmuş bir isim. Başkanımız Ömer Günel ve KUSAV Başkanı Levent Köylü süreci çok yakından takip etti. Maffy, sanat hayatımda heykelini yapmaktan çok büyük keyif aldığım ve onur duyduğum ender isimlerden biri oldu” diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, “Kuşadası’nın yaşamış ve yaşayan bütün değerlerini anlatmak zorundayız. Çünkü bir kentin hikayesini yollar ve sosyal donatı alanları yaparak anlatmazsınız. Eğer yaşadığınız kentin hikayesi yoksa geleceği de yoktur. Kuşadası, birçok önemli ismin hikayesine ev sahipli yapıyor. Ancak bunlar maalesef zaman içerisinde unutulmuş. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizin hafızasını kurumsal bir çatı altında toplayarak gelecek nesillere aktaracağız. Bunu da kültür ve sanat faaliyetleri ile yapacağız. Ruhunu ve emeğini vererek Maffy’nin bronzdan heykelini yapan sanatçımız Cem Sağbil’e çok teşekkür ederim. Ahmet Muvaffak Falay’ı hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Nazilli 5 yıldızlı tatil ve eğlence mekanına kavuşuyor
YEREL HABERLER Nazilli 5 yıldızlı tatil ve eğlence mekanına ...
Yunanistan'a kaçmak isteyen kadın, botta doğum yaptı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmak isteyen kadın, botta doğum yaptı
Otomobilde 75 kilo 'skunk' ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobilde 75 kilo 'skunk' ile yakalanan 3 şüpheli ...
Pirlibey’de şehitlikler yenilendi
YEREL HABERLER Pirlibey’de şehitlikler yenilendi
Efeler'de Tenis Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Efeler'de Tenis Turnuvası başladı
Vali Aksoy Aydınlı şair ve yazarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Aksoy Aydınlı şair ve yazarlarla bir araya geldi
Can dostların mamaları Kuşadası Belediyesi’nden
YEREL HABERLER Can dostların mamaları Kuşadası Belediyesi’nden
Büyükşehir’den Davutlar Sevgi Plajı’nda yaz konseri
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Davutlar Sevgi Plajı’nda yaz konseri
Didimliler daha sağlıklı bir hayat için spor yapıyor
YEREL HABERLER Didimliler daha sağlıklı bir hayat için spor yapıyor
Büyükşehir Didim'de yolları yeniliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Didim'de yolları yeniliyor
Aydın'da 'Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışması' gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aydın'da 'Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu ...
Aydınlı işadamı Eşin’nin ‘dedikodu’ isyanı
YEREL HABERLER Aydınlı işadamı Eşin’nin ‘dedikodu’ isyanı
Aydın Büyükşehir Belediyesi otizmli bireyler için özel yüzme kursu düzenliyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi otizmli bireyler için ...
Aydın'da 3 öğrenci LGS'de tam puan aldı
YEREL HABERLER Aydın'da 3 öğrenci LGS'de tam puan aldı
Başkan Arslan, üyelerinin sorunlarını dile getirdi
YEREL HABERLER Başkan Arslan, üyelerinin sorunlarını dile getirdi
Ege Denizi'nde mülteci dramı Yunanlılar yeni doğum yapan anne ve bebeği ölüme terk etti Botta doğum yapan anne ve bebeğine Türkiye sahip çıktı
YEREL HABERLER Ege Denizi'nde mülteci dramı Yunanlılar yeni doğum ...
Kuşadası’nda kruvaziyer turizmi bereketi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda kruvaziyer turizmi bereketi
Çocuklar Antik Kent Afrodisias'ta buluştu
YEREL HABERLER Çocuklar Antik Kent Afrodisias'ta buluştu
Aydın’da süt sığırı yetiştiriciliği kursu düzenlendi
YEREL HABERLER Aydın’da süt sığırı yetiştiriciliği kursu düzenlendi
İncir ağaçlarında 'teke böceği' alarmı
YEREL HABERLER İncir ağaçlarında 'teke böceği' alarmı
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurban uyarısı
YEREL HABERLER Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurban uyarısı
Aydın’da hava sıcaklıkları artacak
YEREL HABERLER Aydın’da hava sıcaklıkları artacak
Aydın’da yüzme bilmeyen kalmayacak
YEREL HABERLER Aydın’da yüzme bilmeyen kalmayacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.