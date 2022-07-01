Başkan Atay tarla yollarını asfaltlıyor

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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay bir sözünü daha tuttu. Belediyeye kazandırdığı asfaltlama aracının tanıtım töreninde “Vatandaşlarımızın tarla yollarını bile asfaltlayacağım” diyen Başkan Atay, talimat verdi ve çalışmalar başladı.



Efeler Belediyesi, Alanlı Mahallesi sakinlerinin arazi, bahçe ve tarlalarına ulaşmak için kullandıkları yolda asfaltlama çalışmasına başladı. Başkan Atay, geçtiğimiz günlerde mahalle kıraathanesinde bir araya geldiği mahallelilerin taleplerini dinlemişti. Geçimini çoğunlukla çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, söz konusu yolun asfaltlanmasını talep etmiş, Başkan Atay da bu talebi geri çevirmeyerek birim müdürlerine talimat vermişti. Kolları sıvayan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltlama çalışmasına başladı.

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