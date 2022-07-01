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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyudan gelen lezzet; kuyuda tavuk kebabı

İHA

Kuyudan gelen lezzet; kuyuda tavuk kebabı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde damak çatlatan lezzeti ile kuyu tandırı yapan bir işletme, kendine özel usullerle kuyuda pişirilen tavuk ve kokoreci ile marka oldu. Lezzet müdavimlerinin uğrak yeri olan işyeri, Türkiye’de ilk ve tek olduğunu iddia ettiği kuyuda tavuk ile tavuk etinin tadına tat katarak müşterilerine sunuyor.
Gastronomi yönünden Türkiye’de önemli bir yeri bulunan Aydın’da, tarımsal ürünlerin hemen hemen her Aydınlının elinden mutfaklarda muhteşem lezzetlere dönüşmesi ile gastronomi turizmine doğru yönelmeye hızla devam ediyor. İncir, kestane, zeytin ve daha birçok sebze ve meyveden elde edilen lezzetlerin yanı sıra pide gibi tescilli ürünleri de her geçen gün artarken kokoreç ve oğlak kebabı gibi bu lezzetlere iddialı bir şekilde kuyuda tavuk kebabı da eklendi. Tüm dünyanın tükettiği ve mutfakların vazgeçilmezi olan ekonomik protein kaynağı tavuk, Sultanhisarlı girişimci ile bambaşka lezzete kavuştu. Tavuğu geleneksel kuyularda adeta lezzet bombasına dönüştüren girişimci aile Timur ve Figen Tunca, bu lezzeti daha fazla tattırma amacı ile Mustafa Ayhan ile ortaklığa giderek Nazillililerle tanıştırdı. Tavuk kuyu tandır ile ilçedeki lezzet avcılarının dikkatini çeken işletmecilerin müşterileri her geçen gün artıyor.
Nazilli Merkez Altıntaş Mahallesi 159 Sokak diğer adıyla da 'tostçular sokağı' olarak bilinen sokağın güney girişinde bulunan iş yerlerinde müşterilere her gün günlük taze kuyu tavuk tandır lezzeti sunuluyor. Sabah saatlerinde kuyularda pişirilerek öğlen saatlerinde sıcak sıcak servis edilen ve akşam saatlerine kadar tüketilen tavuk tandırın Türkiye’de ilk ve tek olduğunu ifade eden işletmecilerden Timur Tunca, “Bu lezzet özel sosu ile hazırlanan günlük taze tavukların yine çelme dediğimiz zeytin odunlarının yakılmasıyla elde edilen kor ateşle hazırlanmış kuyularımızda pişiriliyor. Pişirme süresi ve tavukların hazırlanması çok emek isteyen ve hassas bir yöntem. Yaklaşık 6 yıldır bu işi yapıyorum. İddia ediyorum ki tavuğu bu lezzette pişirecek başka kimse yoktur. Zaten bu lezzeti bir kez tadan müdavimi oluyor” dedi.
Lezzet ve kalitelerinden ödün vermediklerini ifade eden Figen Tunca, “Kuyu tavuk tandır Nazilli’de, hatta Türkiye’de bir ilk. Yaklaşık 6 senedir eşimle birlikte bu işi yapıyoruz. Bu işi daha önceleri Sultanhisar’a bağlı Atça Mahallesi’nde yaparken, geçtiğimiz aylarda ortağımız Mustafa Ayhan ile güçlerimizi birleştirerek lezzetimizi Nazilli’ye taşıdık. Öğlen saatlerinde eşimin pişirdiği tavuk başta olmak üzere kokoreçleri ve arada sırada da özel istek olan oğlak kebabı, kuzu kelle kebabını da müşterilerimize sunuyoruz. Yarım günde tüketilen bu lezzetlerin hazırlamasını ve sunulmasını kendi ellerimle yapıyorum. Ayrıca çok ekonomik fiyatlarımız ile herkesin bu lezzeti tatmasını sağlıyoruz. Fiyatlarımızı duyan şaşkına dönüyor. Adeta bütün çiğ tavuk parasına; kuyuda tavuk kebabı şeklinde tavuğun en lezzetli halini vatandaşlar ile buluşturuyoruz. İstek doğrultusunda özel soslarımız, baharatlarımız, salatamız ve pilavımızı da müşterilerimize sunuyoruz. Köftemiz de müşterilerimizin tercihleri arasında yer alıyor. Bu lezzetlerimizi herkes tatsın diye ayrıca evlere ve iş yerlerine de servisimiz var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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