LGS Türkiye Şampiyonları, Milli Eğitim Müdürü Okumuş ile bir araya geldi

05 Haziran 2022 tarihinde Türkiye genelinde merkezi olarak 8.sınıf öğrencileri için gerçekleştirilen LGS’de (Liselere Geçiş Sınavı) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan 3 öğrenci İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'u ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.

Sınav sonuçlarına göre Türkiye genelinde 48 ilde 193 öğrencinin 500 tam puan aldığı sınavda Türkiye Birinciliği ile Aydın’ı gururlandıran öğrenciler, ilçe yöneticileri, okul idarecileri ve aileleri ile birlikte yaptıkları ziyarette başarı öykülerini ve gelecekteki hedeflerini İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş' a aktardı. İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, düzenli ve sistemli çalışma, okul öğretmenlerinin desteği ve rehberliği ile ayrıca 20212022 Eğitim Öğretim yılında Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un himayelerinde Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi organizasyonu ile Aydın genelinde 8. inci ve 12.inci sınıflar için uygulanan "Aydın Kazanım İzleme Projesi" (AKİS) ile başarıyı yakalayan öğrencilerin, aynı zamanda özellikle sosyal ve kültürel faaliyetlerden taviz vermeden başarıyı yakaladıkları ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, öğrencilerle gurur duyduğunu belirterek, Türkiye Şampiyonu öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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