Lastik botta doğum yapan Kamerunlu kadın o anları anlattı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca lastik botla geri itilen ve deniz ortasında doğum yapan Kamerun uyruklu Agol Tchabda (32) hastane odasında yaşadıklarını anlattı. Tchabda, "Bizi Türk sınırlarına doğru ittiler. Yeni doğmuş bebeğim vardı, yere çöktüm. 'Bize yardım edin' diyerek bağırdım. Botun içindeyken kendimi kötü hissediyordum. Doğum sırasında kardeşim bana yardım etti. Çok zordu" dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 05.00 sıralarında Didim açıklarında bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 28 kaçak göçmeni kurtardı. Hamile olan Kamerun uyruklu Agol Tchabda'nın denizin ortasında doğum yaptığı anlaşıldı. Yeni doğan erkek bebek ve annesi kaçak göçmenlerle beraber, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Agol Tchabda ile 'Joel' adı verilen 3,5 kilo ağırlığındaki bebeği, Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada sağlık kontrolünden geçirilen ve sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Joel ile annesi daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

'DOĞUM YAPARKEN KARDEŞİM YARDIM ETTİ'

Hastane odasında gazetecilere yaşadıklarını anlatan Agol Tchabda, İzmir Basmane'den Yunanistan'a geçmek için yola çıktıklarını ve hamile olarak lastik bota bindiğini söyledi. Bu sırada gözyaşı döken Tchabda, "Yunanistan sınırına ulaştığımızda içinde olduğumuz botu vurdular. Polisi çağırdılar. Polis bize 'Susun ve geri dönün' diyerek bağırdı. Bizi Türk sınırlarına doğru ittiler. Yeni doğmuş bebeğim vardı, yere çöktüm. 'Bize yardım edin' diyerek bağırdım. Botun içindeyken kendimi kötü hissediyordum. Doğum sırasında kardeşim bana yardım etti. Çok zordu. Yunanistan'a geçen eylül ayından itibaren birkaç kez geçmeye çalıştık. Ancak her defasında geriye itildik" dedi. Bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Kamerunlu kadın, Türk devletine teşekkür etti.

'1,5 SAAT DENİZİN ORTASINDA KALDIK'

Agol Tchabda´nın eşi Dubi Tchabda ise, "Yunan jandarması geldi ve biz de 'Yardım edin' diyerek bağırdık. 'Hayır' dediler. Yaptıkları tek şey bizi itip, kakmak oldu. Bizi denizin ortasında bıraktılar. Denizin ortasındaydık. 1,5 saat sonra güvenlik geldi. Onları aramıştık. Yunan güvenlik güçleri, bizi Türkiye sınırına doğru itti. Türk sularında bizi kurtarmaya geldiler, ambulansı aradılar. Deniz ortasında doğum yapan eşim ve bebeğini alıp hastaneye götürdüler. Çok mutluyum. Türk güvenlik güçleri, doktorlar bizi yalnız bırakmadı. Her şeyimizle ilgilendiler. Çok iyiydi. Eşime sahip çıktılar. Her şey yolunda" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-07-01 16:18:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.