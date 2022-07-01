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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim Amfi Tiyatro kentin yeni gözdesi oldu

İHA

Didim Amfi Tiyatro kentin yeni gözdesi oldu

Görkemli bir açılış töreninin ardından Didimlilerin hizmetine sunulan Didim Amfi Tiyatro, yerli ve yabancı turistler ile vatandaşların yeni gözde mekanı haline geldi.

Didim'in eşsiz yeşili ve Ege Denizi'nin mavisinin buluştuğu noktada, Didim 2'nci Koy'da Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın girişimleri sonucu yapımı gerçekleştirilen Didim Amfi Tiyatro, 23 Haziran Perşembe günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun katıldığı görkemli tören ile vatandaşların hizmetine sunuldu.

İçerisinde etkinlik alanı, yeşil alan, restoran ve otopark gibi birçok farklı tesisi barından Didim Amfi Tiyatro, ilk haftasında ünlü sanatçıları misafir etti. İlk konserinde Senfoni Orkestrası'nı Didimliler ile buluşturan Didim Amfi Tiyatro'da Türk Sanat Müziği, pop müzik ve türkülerin ezgileri hafta boyunca yükselmeye devam etti. Ünlü Sanatçı Melek Mosso ve halk müziğinin eşsiz sesi Selda Bağcan konserlerine on binlerce vatandaş katıldı.

Turizm sezonunun da başlamasıyla birlikte Didim Amfi Tiyatro, Didimli vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlerin yeni gözde mekanı haline geldi. Her geçen gün artan sayıda vatandaş, denize girmek ve günlerini geçirmek için Didim Amfi Tiyatro'yu tercih etmeye başladı. Projenin yeşil alanı, akşam saatlerinde de Didimlilerin yeni gözde mekanı haline geldi.

Didim'de yaşadığını ve açıldığı günden bu yana akşamlarını geçirmek için Didim Amfi Tiyatro'yu tercih ettiklerini söyleyen İbrahim Birdal, "Biz bu alanı çok sevdik. Bir süredir zaten açılmasını bekliyorduk, Didim Belediyesi de gerçekten çok başarılı bir iş başarmış ve burada eşsiz bir alan oluşturulmuş. Didim Amfi Tiyatro'nun kentimize çok yakıştığı konusunda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Burada hem çocuklarımız güvenli şekilde gönüllerince eğleniyor hem de eşimle birlikte biz keyifli zaman geçiriyoruz. Bu yatırım için Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a teşekkür ederiz" dedi.

Aydın'da esnaflık yaptığını, yaz sezonunu geçirmek üzere her sene Didim'e geldiğini söyleyen Burakcan Ergül, Didim Amfi Tiyatro projesinin yalnızca ilçe değil tüm Türkiye'ye katkısı olduğunu düşündüğünü ifade etti. Ergül, "Gerçekten çok güzel olmuş. Hafta sonu Didim'e geldik, Selda Bağcan konserine katılma şansına da eriştik. Konser zaten muhteşemdi, şimdi de akşamlarımızı burada geçiriyoruz. Biladerim burada yaşıyor, o da sabahları buraya yürüyüşe geliyor. Doğma büyüme Aydınlıyım, güzel Didimimiz artık daha da güzel. Projede emeği geçen tüm Didim Belediyesi personellerine helal olsun demek istiyorum, gerçekten kolay değil. Belediye başkanımıza da buradan teşekkür etmek isterim, Aydın için, ülkemiz için çalışan herkes bizim gözümüzde kahramandır" diye konuştu.

Parka bisiklet sürmeye geldiklerini ve keyifli zaman geçirdiklerini söyleyen Esra Yaman ise, "Arkadaşlarımızla her gün çıkıp bisiklet sürüyoruz, bir yerlerde oturuyoruz. Genelde Altınkum'a iner vakit geçirirdik fakat bir kaç gündür buraya yani Didim Amfi Tiyatro'ya gelmeyi tercih ediyoruz. Melek Mosso konserine geldiğimizde iç kısmını görmüştük, yeşil alanını ise sonradan keşfettik. Hem bisiklet sürüyoruz, oyunlar oynuyoruz, hem de burada vakit geçiriyoruz. Gerçekten çok güzel bir alan olmuş, Didim'in böyle bir alana ihtiyacı vardı. Belediye Başkanımız Ahmet Deniz Atabay'a bir kez daha teşekkür ederiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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