Söke İlçe Müftüsü Doğru, Cami ve Kur'an kurslarındaki çalışmaları yerinde inceledi

Asgari ücret ne kadar artacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yaz Kur’an Kursları eğitimleri çerçevesinde faaliyet gösteren Cami ve Kur’an kurslarını ziyaret eden Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, eğitimöğretim faaliyetlerini yerinde denetledi.



Söke ilçe merkezinde Çeltikçi ,Hacılar, Hacı Abdullah Yavuz camilerini ziyaret eden İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, din görevlilerinden eğitimöğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette öğrenciler ile de yakından ilgilenen müftü Doğru, öğrencilerin eğitim durumlarını da tespit etmek amacıyla kendileri ile sorucevaplı sohbet etti. Müftü Doğru ziyaretlerinde öğrencilere çeşitli hediyeler vererek başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.