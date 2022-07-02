Söke İlçe Müftüsü Doğru, Cami ve Kur'an kurslarındaki çalışmaları yerinde inceledi

Yaz Kur’an Kursları eğitimleri çerçevesinde faaliyet gösteren Cami ve Kur’an kurslarını ziyaret eden Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, eğitimöğretim faaliyetlerini yerinde denetledi.
Söke ilçe merkezinde Çeltikçi ,Hacılar, Hacı Abdullah Yavuz camilerini ziyaret eden İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, din görevlilerinden eğitimöğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette öğrenciler ile de yakından ilgilenen müftü Doğru, öğrencilerin eğitim durumlarını da tespit etmek amacıyla kendileri ile sorucevaplı sohbet etti. Müftü Doğru ziyaretlerinde öğrencilere çeşitli hediyeler vererek başarılarının devamını diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.