Germencik Belediyesi Yaz Okulu etkinlikleri başladı

Germencik Belediyesi tarafından okulların tatile girmesiyle birlikte her yıl düzenlenen yaz okulu programı bu yıl da yoğun bir katılımla başladı.



714 yaş grubunda bulunan öğrenciler için Germencik Belediyesi tarafından hazırlanan Yaz Okulu etkinlikleri yüzme, futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, çocuk atletizmi ve masa tenisi branşları olmak üzere çeşitli spor dallarında başlayan yaz okulu programı 9 Eylül’de sona erecek. Bu süre zarfında öğrencilerin belediyenin uzman antrenörlerince sportif faaliyetler aracılığıyla hem bedensel hem de psikolojik anlamda gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor. Germencik 80. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ile yaz okulu etkinlikleri başlatıldı. Salonu tıklım tıklım dolduran öğrencilere Germencik Belediyesi'nin yaz okulu formalarının dağıtımı yapıldı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, tribünlere giderek öğrencilerle sohbet etti. Çocuklar da Öndeş'e teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çekildi. Germencik Belediyesi ekipleri tarafından öğrencilere gazoz ikram edildi.



Yaz okulu başta olmak üzere özellikle sosyal ve kültürel yatırımlar çerçevesinde öncü çalışmalara imza atan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş değerlendirmelerde bulundu. Öndeş, “Benim bir düsturum var. İnsana ithaf edilmeyen her türlü yatırım israftır. Bu vizyon ışığında Germencik Belediyesi olarak önemli iş ve hizmetler gerçekleştiriyor, yatırım ve projelerimizi bu ilke etrafında hayata geçiriyoruz. Çocuklar ve gençler herkesten, hepimizden daha kıymetliler. Çünkü bizler bugünün onlar ise yarının sahipleri. Bu sebeple aydınlık yarınlarımızı tesis edecek, ülkemizi ve milletimizi refaha ulaştırmak için emek dökecek olan onlar. Dolayısıyla geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizin günü geldiğinde hem psikolojik hem de fiziksel anlamda sağlıklı birey olabilmeleri için bugün yaptığımız çalışmalar büyük önem arz ediyor. Bizler Germencik Belediyesi olarak çocuk ve gençlerimize gereken her türlü desteği veriyor onlara imkan oluşturmak için ayrıca bir çaba harcıyoruz. Ve bu işi severek yapıyoruz çünkü onların bir tebessümü, bir damla mutluluğu bizim tüm yorgunluğumuza, dökülen tüm emeğe değiyor” dedi.

