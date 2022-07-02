Tales Kurs Merkezi AYGİAD ve EFESİAD iş birliği protokolü imzaladı

Tales Kurs Merkezi Aydın Genç İş İnsanları Derneği (AYGİAD) ile Efeler Sanayici ve İş İnsanları Derneği (EFESİAD) ile iş birliği protokolü imzaladı.



Aydın Özel Başak Koleji'nin 32 yıllık eğitim tecrübesi ve Tales Matematik Müzesi'nin ulusal bazdaki akademik kalitesiyle gençlerin kariyer hedeflerini gerçekleştirmek için yola çıkan, lise ve mezun öğrencilerine yönelik faaliyete geçen Tales Kurs Merkezi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tales Kurs Merkezi kurumsal işbirliği çerçevesinde AYGİAD ve EFESİAD ile protokol imzaladı. AYGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Semih Çakır ile EFESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Cerit’in imza attığı protokol, Tales Kurs Merkezi Kurucusu F. Alp Ayaydın’ın imzası ile yürürlüğe girdi. Bu protokol ile AYGİAD ve EFESİAD üyeleri Tales Kurs Merkezi'nden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.



AYGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Semih Çakır ile EFESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Cerit, Tales Kurs Merkezi ile yaptıkları iş birliği protokolden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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