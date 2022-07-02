Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından dünyaca ünlü Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay’ın anısını yaşatmak için düzenlenen ‘Maffy Kuşadası Caz Günleri’ başladı. Tarihi Kervansaray’ın ev sahipliği yaptığı ilk konserde sahneye çıkan ‘Ferit OdmanQuintet’ sanat severlere unutulmaz bir gece yaşattı.



Maffy Kuşadası Caz Günleri’nin ilk konuğu Ferit OdmanQuintet oldu. Tarihi Kervansaray’daki dinletide Türkiye'de caz davulunun öncülerinden olan Ferit Odman’a trompette Tolga Bilgin, saksafonda Engin Recepoğulları, piyanoda Ercüment Orkut ve kontrbasta Kağan Yıldız eşlik etti. Grup konserine Maffy’nin yaşarken çalmayı çok sevdiği ‘Hank’sTune’ isimli parçayla başladı. Ferit OdmanQuintet gece boyunca Maffy’nin repertuarında yer alan ‘AutumnNocturne’, ‘Tin TinDeo’, ‘Lotus Blossom’, ‘Soultrane’, ‘Con Alma’ ‘Daahoud’ ve ‘Just in Time’ gibi eserleri çaldı. Konser sonunda Ferit Odman ve arkadaşlarının sahne performansı sanat severler tarafından ayakta alkışlandı. Kuşadası Belediyesi ile KUSAV iş birliğinde gerçekleştirilen Maffy Kuşadası Caz Günleri, 30 Ağustos’a kadar Güvercinada ve Tarihi Kervansaray’da sürecek. Ücretsiz olan etkinliğin biletleri Ada Modern Sanat Galerisi ve İbramaki Sanat Galerisi’nden temin edilebilecek.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve KUSAV Başkanı Levent Köylü’yeMaffy Kuşadası Caz Günleri’ni yaşama geçirdikleri için teşekkür eden Ferit Odman, “Maffy Türkiye cazı için çok önemli bir karakterdi. Bizler kendisinden çok şeyler öğrendik. Anısını yaşatmak için Kuşadası’nda olmaktan çok mutluyuz” dedi.



KUSAV Başkanı Levent Köylü ise, “Kentler sahip oldukları değerleri yaşatabildikleri kadar kimliklerini herkese anlatabilirler. Maffy, Kuşadası’nın en önemli değerlerinden biri. Modern Kuşadası kent vizyonunun içerisinde yer alan çok değerli bir simge isim. Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’na ünlü heykeltıraş Cem Sağbil tarafından yapılan bronz bir Maffy heykeli yerleştirdik. Kuşadası’nda Maffy’nin anısını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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