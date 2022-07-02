Tarihi eser kaçakçılığından tutuklu müze müdürüne 79 yıla kadar hapis istemi



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan ve Donatello'nun 'Davut' heykeline sahte raporu veren tutuklu eski Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, kabul edildi. 'Örgüt kurmak ve yönetmek' ile suçlanan Yıldız'ın 79 yıla kadar hapsi istendi, diğer sanıklar için ise 2 yıldan 52 yıla kadar hapis talep edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, 2 Ocak'ta Mahsun Y.'nin kullandığı araç, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada; klima kolisi içinde, Karaman'dan getirildiği belirlenen, Rönesans'ın öncüsü heykeltıraş Donatello'nun 'Davut' isimli heykeli bulundu. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla heykelle ilgili Aydın Müze Müdürlüğü'nden rapor istendiği ancak Müze Müdürlüğü Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonrası sahte olduğu ve sahibine iade edilmesi gerektiği yönünde rapor hazırlandı. Müze Müdürlüğü'nden 'sahte' raporu gelmesine rağmen polis, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla heykeli bu defa incelenmek üzere Ege Üniversitesi'ne gönderdi. Üniversitede 2 farklı uzman tarafından incelenen heykelin, tarihi eser olduğu ortaya çıktı. Eski Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın kolluk güçlerine verdiği, 'Davut' heykelinin sahte olduğuna dair rapor, soruşturma dosyasına girdi. Teknik ve fiziki takip sonrası 21 Mart'ta harekete geçen ekipler, Aydın başta olmak üzere Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova ve Zonguldak'ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Abdülbari Yıldız, eşi ve bazı müze çalışanları ile aktif görev yapan 2 polis memurunun da bulunduğu 36 kişi, gözaltına alındı. Firari şüphelinin de arandığı belirtildi. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda 2 dedektör ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

MÜZE MÜDÜRÜ İLE BİRLİKTE 4 TUTUKLAMA

Abdülbari Yıldız'ın eşi dahil 17 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Abdülbari Yıldız, Müze Müdür Yardımcısı Erkan D., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler Muhammed Dağ ve Hamdi T. ile Fahrettin K., Emrah A., Mahsun Y., Adem D., Kamil Ç., Hüseyin Ş., Bahattin Y., Halil İbrahim Çelikyön, Mevlana Ş., Aydın U., Süleyman T., Çağlar A., Levent Demirci, Salih G. ve Ünsal K. ise 25 Mart'ta adliyeye sevk edildi. '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet', 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından hakim karşısına çıkarılan Abdülbari Yıldız, Muhammet Dağ ile Levent Demirci ve Halil İbrahim Çelikyön tutuklandı. Muhammet Dağ'ın, Karaman'dan getirilen 'Davut' heykelini, Yıldız adına satmak için müşteri aradığını itiraf ettiği öğrenildi. Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

4'ü tutuklu 36 şüpheli hakkında; 'örgüt kurma ve üye olma', 'irtikap', 'rüşvet alma ve verme', 'kaçak tarihi eser kazısı ve sondajı yapma', 'define arama', '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı hareket etme', 'resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından iddianame hazırlandı. İddianamede eski Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız için yasal izin ve prosedürler olmaksızın yüzey araştırması yaparak, definecilik faaliyetinde bulunduğu; rüşvet aldığı, müze müdürlüğü bünyesindeki doğrudan alım ihalelerinde usulsüzlük yapıp, maddi menfaat sağladığı tespitlerinin yapıldığı belirtildi. Ayrıca Yıldız'ın kültür ve tabiat varlığı niteliğindeki heykeli satmaya çalıştığı yönünde de tespitler olduğuna dikkat çekildi. Yıldız'ın 'bülüklü' diye tabir edilen heykel niteliğine sahip tarihi eseri evinde sakladığı ve satışı için gayret gösterdiği de belirtildi. Heykelin, Yıldız'ın evine girişçıkış görüntülerinin bulunduğu da vurgulandı. Heykelin ayrıca Aydın'a getirilmesi, saklanması ve satışı konusunda Yıldız'ın aralarında 2 polisin de olduğu bazı kişilerle görüşüp, talimatlar verdiği bilgisi yer aldı.

Heykelle ilgili Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'nden istenilen rapora Yıldız'ın talimatıyla tarihi eser niteliğinde olmadığı ve sahibine iade edilmesi gerektiği yönünde rapor verildiği de kaydedildi. Ancak daha sonra İzmir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi'ndeki 3 öğretim görevlisinden oluşan bilirkişi heyetinden ayrı ayrı alınan 2 raporda heykelin, tarihi eser niteliğinde olduğunun ortaya çıktığı iddianamede belirtildi.

İddianame, Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Örgüt kurmak ve yönetmek' ile de suçlanan Abdülbari Yıldız'ın 79 yıla kadar hapsi istenirken, diğer sanıklar için ise 2 yıldan 52 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-07-02 16:48:20



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