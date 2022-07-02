Mutfakta yemek yaparken bayıldı, çıkan yangından itfaiye kurtardı



Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Pakize Arkadaş (78), yemek yaptığı sırada bayıldı. Tenceredeki yemeğin yanmaya başlamasıyla çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, balkon demirleri kesilerek yaşlı kadını kurtarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Zafer Mahallesi 103 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Pakize Arkadaş iddiaya göre mutfakta yemek yaptığı sırada bayıldı. Arkadaş, yere düşerken başını mutfak tezgahına çarptı. Bu sırada ocakta bulunan tencere alev aldı. Evden çıkan duman ve kokuyu fark eden komşuları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Balkon demirlerini keserek eve giren itfaiye ekipleri, yerde hareketsiz yatarken buldukları Arkadaş'ı dışarı çıkardı. Arkadaş, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesini ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Arkadaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ocaktaki tencerenin yanmaya başlamasıyla çıkan yangın da itfaiye ekipler tarafından söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-07-02 18:51:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.