Aydın Haziran’da ihracat rekortmeni oldu

Haziran ayında Ege Bölgesi'nin ihracat artış rekortmeni yüzde 48’lik sıçramayla Aydın oldu.



Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), haziran ayında ihracatını yüzde 10’luk artışla 1 milyar 547 milyon dolardan 1 milyar 702 milyon dolara çıkardı. Haziran ayında Türkiye geneli ihracatı ise yüzde 18’lik artışla 23,4 milyon dolara ulaştı.



Egeli ihracatçılar, 2022 yılının ilk yarısında ihracatlarını yüzde 21,3 yükselterek 7,6 milyar dolardan 9 milyar 276 milyon dolara çıkarırken, Egeli ihracatçıların son bir yılda Türkiye’ye kazandırdığı döviz yüzde 21,4’lük artışla 14 milyar 774 milyon dolardan 17 milyar 934 milyon dolara çıktı. Sanayi sektörü 957 milyon dolarlık ihracatla EİB’nin ihracatından aslan payını alırken, tarım sektörü 612 milyon dolarlık ihracata imza attı. Madencilik sektörü ise 132 milyon dolarlık döviz getirisi sağladı. Bünyesinde 12 ihracatçı birliğini barındıran Ege İhracatçı Birliklerinde Haziran ayında 10 ihracatçı birliği ihracatlarını artırmayı başarırken, 2 ihracatçı birliği 2021 yılı haziran ayı performanslarının gerisinde kaldı.



Ege Bölgesi ihracatı 2 milyar 669 milyon dolar oldu

Haziran ayında Ege Bölgesi'nin ihracatı yüzde 12’lik artışla 2 milyar 384 milyon dolardan 2 milyar 669 milyon dolara çıktı. İzmir, 2021 yılı haziran ayında 1 milyar 125 milyon dolar olan ihracatını 2022 yılı Haziran ayında yüzde 17’lik artışla 1 milyar 315 milyon dolara taşıdı. Kimya sektörü 228 milyon dolarlık ihracatla İzmir’de ihracatta lider sektör olurken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü İzmir’in ihracatına 130 milyon dolarlık katkı sağladı. İzmirli çelik ihracatçıları 100 milyon dolarlık ihracat yaparken, otomotiv yan sanayi 78 milyon dolarlık, elektrikelektronik sektörü 72 milyon dolarlık ihracat yaptı.



Haziran ayının ihracat rekortmeni Aydın oldu

Haziran ayında Ege Bölgesi'nin ihracat artış rekortmeni yüzde 48’lik sıçramayla Aydın oldu. Aydın 2021 yılı haziran ayındaki 65,6 milyon dolarlık ihracatını 96,1 milyon dolara taşıdı. Madencilik sektörü 27,6 milyon dolarlık ihracatla Aydın’ın ihracatında birinci sektör oldu.

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