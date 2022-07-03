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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’dan çaldıkları araçla, Denizli’de hırsızlık yaptılar

İHA

Aydın’dan çaldıkları araçla, Denizli’de hırsızlık yaptılar

Denizli’den Aydın’a gidip çaldıkları araçla geri dönen 3 hırsız, bir işletmeden 50 bin TL değerindeki elbiseleri çalarak kayıplara karıştı. Yakalanmamak için yüzlerini kıyafetle kapatarak bin bir türlü yöntem deneyen şüpheliler, her şeye rağmen JASAT’tan kaçamadı.

Denizli’de gece saatlerinde yola çıkan G.U. (57), C.K. (38) ve Y.C. (33), Aydın’a giderek araba çaldı. Yakalanmamak için tekrar Denizli’ye dönen 3 şüpheli, Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesine giderek gözlerine kestirdikleri bir elbise dükkanını takibe aldı. Uygun bir zamanı kollayan şüpheliler, işletmeye girerek değeri yaklaşık 50 bin TL olan elbiseleri çalıp kayıplara karıştı.

Kimlikleri belli olmasın diye yüzlerini elbiseyle kapatmışlar
Sabah saatlerinde işletme sahibinin durumu fark etmesi üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği harekete geçti. İncelenen güvenlik kameraları sonrası şüphelilerin yakalanmamak için yüzlerini kıyafetle kapattığı görüldü. Dedektif gibi iz süren JASAT ekipleri şüphelilerin kimliğini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Yapılan sorgulamadan G.U.’nun 9, C.K.’nin 50, Y.C.’nin ise 14 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin araçla dükkanın önüne gelmesi ve gitmesi ise kameralar tarafından görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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