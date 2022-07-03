ADÜ’nün ilk “turuncu bayrağı” Eğitim Fakültesi’nin oldu

YÖK tarafından belirlenen “Mekanda Erişebilirlik” kategorisinde başarı gösteren ADÜ Eğitim Fakültesi, üniversite içinde “Turuncu Bayrak” ödülünü alan ilk fakülte oldu.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) “Öğrenci Dostu Yeni YÖK” anlayışıyla, özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin eğitimöğretim faaliyetleriyle birlikte sosyal ve kültürel etkinliklere rahat katılımlarını sağlamak hedefiyle üniversiteleri teşvik etmek amacıyla düzenlediği “YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri 2021”de farklı kategorilerde, üniversitelerde yapılan düzenleme çalışmaları sonunda turuncu bayrak kategorisine aday olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, başarısını tescilledi. ADÜ Eğitim Fakültesi, yapmış olduğu düzenlemeler ve iyileştirmeler sonucunda “Mekânda Erişim” kategorisinde “Turuncu Bayrak” ödülü almaya hak kazandı. Aynı zamanda Eğitim Fakültesi, üniversite içerisinde ilk turuncu bayrak ödülünü alan fakülte olma unvanını da kazandı.



Eğitim Fakültesi’ni özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik eden ADÜ Rektör Yardımcısı Cumali Öksüz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Eğitim Fakültemize ‘Turuncu Bayrak’ ödülü. Eğitim Fakültemiz 2020 yılında Mekanda Erişilebilirlik alanında aday olduğu Turuncu Bayrak ödülü çerçevesinde özverili ve titiz bir şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucunda 30 Haziran 2022 tarihinde ‘Turuncu Bayrak’ ödülünü almıştır. Fakültemiz, ADÜ’de Turuncu Bayrağa sahip ilk fakülte olmuştur. Eğitim fakültemizi çok tebrik ediyorum. Darısı diğer birimlerimizin başına” ifadelerine yer verdi.

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