Buharkent, marka kentler arasına girdi Başkan Erol: “Vizyonkent Buharkent için 24 saat işimizin başındayız”

Uyguladığı projeler ve başarılı çalışmaları ile marka kentler arasına giren Buharkent Belediyesi, Aydın’da şehrin öz kaynağı olan jeotermal ile ısınacak ilk şehir olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. İlçeyi önemli bir vizyon kazandıran Belediye Başkanı Mehmet Erol, devam eden ve tamamlanarak hizmete başlamış projeleri hakkında bilgi verdi.

Buharkent Belediyesine iki dönemdir başkanlık yapan Mehmet Erol, kısa sürede 35.000 m2 alanı ile Aydın’ın ilk Millet Bahçesi, güneş enerjisi santrali, Meslek Yüksek Okulu hizmet binası, spor kompleksi yatırımları, yüzme havuzu ve sosyal donatılar, Anadolu Lisesi binası yapımı ve Gelenbe Mesire alanı projelerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"Vizyon Kent Buharkent için çalışmalarımız devam ediyor"

Aydın ili ilçeleri arasında devam eden doğal gaz taleplerinin hız kazandığı bir dönemde; vizyon projesiyle hemşerilerini şehrin öz sermayesi Jeotermal kaynaklarla ısınma ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlandıklarını belirten Başkan Erol, “Jeotermal enerjinin en yoğun olduğu Aydın’da bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yanı sıra termal seracılık konusunda çığır açacak projeler ile Aydın ili ilçeleri arasında ilk ve tek olarak jeotermal kaynakları üreticilerin ve tarım ürünleri pazarının hizmetine sunacak çalışmalarımız hızla devam ediyor. Buharkent de ısınma ve üretim planlamaları ilçenin öz kaynağı olan jeotermal kaynaklar üzerinden planlanıyor” diyerek ilçe sakinleri tarafından da sevinçle karşılanan projelerinden söz etti.

Bu projelerin yanında Organize Sanayi hamlesi ile ilçeyi yatırımcıların yeni gözdesi haline getiren Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, İhracat şampiyonu yatırımcı ve firmaların ilgi odağı haline gelen Buharkent OSB’nin ilçenin hem ekonomisine hem de yatırımlarına büyük hız kazandıracaklarını söyledi.

“Hizmetin parolası AK Belediyecilik”

Göreve geldiği gündem bu yana ekip arkadaşları ile 7/24 esasına göre hiç yorulmadan ve keyifle çalışıp hizmet ürettiklerini belirten Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Hemşerilerimize kaliteli ve sağduyulu hizmet ediyor olmaktan mutlu oluyoruz. Doğal gaz büyük bir ayrıcalık olarak talep edildiği bir dönemde, jeotermalle ısınma projesi başlatarak daha uygun ve kaliteli olarak öz kaynağımız olan jeotermalle ısınma projesini bizleri heyecanlandırıyor. Bu Aydın şehrimizde bir ilk ve örnek olacak. Aynı zamanda tarım ürünleri üretimi için üreticilerimizin hizmetine de sunmak istediğimiz jeotermal kaynaklarla ilgili projelerimize ara vermeden devam ediyoruz. İlçemizin öz kaynağı olan Jeotermal enerjiden en çok Buharkentlilere kazandıracak olan çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Buharkent Organize Sanayi Bölgesi sadece Buharkent’e değil aynı zaman şehrimize büyük katma değer kazandırıyor. İlçeler arasında ekonominin lokomotifi olacağına inandığımız Organize Sanayi Bölgemiz tüm yatırımcıların yükselen değeri olacağından eminiz. Aydın da 2023 ve 2024 seçimleri süreci yaklaşırken, AK Belediyeciliğin parmakla gösterilen markaları arasında yer almak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bundan sonra ki süreçte AK Belediyecilik ile Buharkent kazanacak ve Aydın kazanacak. Çünkü biz hemşerilerimiz için var gücümüzle çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz” diyerek çalışmalarında desteklerini her zaman yanında hissettiği milletvekillerine ve parti teşkilatlarına teşekkür etti.

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