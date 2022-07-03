Aydın BŞB, son 6 ayda toplam 644 milyonluk yatırım gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın BŞB, son 6 ayda toplam 644 milyonluk yatırım gerçekleştirdi

İHA

Aydın BŞB, son 6 ayda toplam 644 milyonluk yatırım gerçekleştirdi

Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yatırımlar hakkında bilgi veren Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Evrim Karakoz, 2022 yılının son 6 ayı içerisinde 644 milyon 130 bin liralık yatırım gerçekleştirildiğini belirtti.
Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 2022 Yılı 3. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar ve 2023 yılı yatırım teklifleri değerlendirilirken, toplantıda söz alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, 2022 yılı içerisinde yaptığı yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nce bu yıl il genelinde 222 milyon 130 bin liralık yatırımın hayata geçirildiğini ifade eden Karakoz; “ASKİ Genel Müdürlüğü olarak Kuşadası Davutlar Güzelçamlı kanalizasyon hattı 65 milyon lira, Davutlar kanalizasyon şebekesi 12 milyon lira, Camiöz, Mursalli mahalleleri kanalizasyon ve içme suyu şebekesi ve paket arıtma işi 14 milyon lira, muhtelif ilçe ve mahalleleri yollarının beton parke yapımı işi 5 milyon 600 bin lira, Bıyıklı Mahallesi grup içme suyu inşaatı 7 milyon 400 bin lira, Koçarlı revizyon kanalizasyon 1 milyon 750 bin lira olmak üzere toplam yatırım bedelimiz 222 milyon 130 bin liradır” dedi.
“Toplam yatırım bedeli 644 milyon TL”
Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından önemli yatırımların da devam ettiğini sözlerine ekleyen Karakoz; “Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak Kuşadası’ndaki bir binanın restorasyonu ve çevre düzenlemesi işi 100 milyon lira, muhtelif ilçe ve mahallelerde üst yapım işleri 235 milyon lira, Nazilli yeraltı otopark yapım işi 19 milyon lira, Aydın Tekstil alanındaki tescilli binaların restorasyonu ve çevre düzenlemesi 3. etap işi 73 milyon lira, Didim Kültür Merkezi yapım işi 22 milyon lira, Efeler Mimar Sinan Parkı yapımı 29 milyon 500 bin lira, İncirliova ilçesi kreşi yapımı 2 milyon 500 bin lira olmak üzere toplam 422 milyon lira yatırım bedelimiz var. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve ASKİ Genel Müdürlüğü olarak toplam yatırım bedelimiz 644 milyon 130 bin liradır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Güler, Ilıdağlı çocuklarla ter döktü
YEREL HABERLER Başkan Güler, Ilıdağlı çocuklarla ter döktü
Yol kenarında çıkan yangın, sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Yol kenarında çıkan yangın, sürücülere zor anlar ...
Buharkent, marka kentler arasına girdi Başkan Erol: “Vizyonkent Buharkent için 24 saat işimizin başındayız”
YEREL HABERLER Buharkent, marka kentler arasına girdi Başkan Erol: ...
ADÜ’nün ilk “turuncu bayrağı” Eğitim Fakültesi’nin oldu
YEREL HABERLER ADÜ’nün ilk “turuncu bayrağı” Eğitim Fakültesi’nin ...
Didim Altınkum Plajı tıklım tıklım doldu
YEREL HABERLER Didim Altınkum Plajı tıklım tıklım doldu
Efeler İlçe Milli Eğitim, tatilde kitap okumaya davet etti
YEREL HABERLER Efeler İlçe Milli Eğitim, tatilde kitap okumaya davet ...
Aydın’dan çaldıkları araçla, Denizli’de hırsızlık yaptılar
YEREL HABERLER Aydın’dan çaldıkları araçla, Denizli’de hırsızlık ...
Aydın Haziran’da ihracat rekortmeni oldu
YEREL HABERLER Aydın Haziran’da ihracat rekortmeni oldu
Besihaneye yem getiren tır yanarak kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Besihaneye yem getiren tır yanarak kullanılamaz hale ...
Aydın’da MHP’li Başkanlar arasında iç savaş başladı Karacasu Belediye Başkanı Erikmen’i kamuoyuna şikayet etti
YEREL HABERLER Aydın’da MHP’li Başkanlar arasında iç savaş ...
Mutfakta yemek yaparken bayıldı, çıkan yangından itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Mutfakta yemek yaparken bayıldı, çıkan yangından ...
Tarihi eser kaçakçılığından tutuklu müze müdürüne 79 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçılığından tutuklu müze müdürüne 79 ...
Aydın Tekstil Yaşam Alanı'nda Aquapark hizmete açıldı
YEREL HABERLER Aydın Tekstil Yaşam Alanı'nda Aquapark hizmete açıldı
Maffy Kuşadası Caz Günleri başladı
YEREL HABERLER Maffy Kuşadası Caz Günleri başladı
Nazilli, yaz kış eğlencenin yaşanacağı mekana kavuştu
YEREL HABERLER Nazilli, yaz kış eğlencenin yaşanacağı mekana kavuştu
Tales Kurs Merkezi AYGİAD ve EFESİAD iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER Tales Kurs Merkezi AYGİAD ve EFESİAD iş birliği ...
Aydem ve Gediz elektrikten çiftçilere ödeme kolaylığı
YEREL HABERLER Aydem ve Gediz elektrikten çiftçilere ödeme kolaylığı
Nazilli Belediyespor Anıl'ı kiraladı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Anıl'ı kiraladı
Chocolate 333 el yapımı çikolataları ile Üstün Lezzet Ödülü’nü kazandı
YEREL HABERLER Chocolate 333 el yapımı çikolataları ile Üstün Lezzet ...
EFESEM'de tercih günleri başlıyor
YEREL HABERLER EFESEM'de tercih günleri başlıyor
Germencik Belediyesi Yaz Okulu etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Germencik Belediyesi Yaz Okulu etkinlikleri başladı
Didim beyaz perdede İşadamı Özer, hem sponsor hem de oyuncu oldu
YEREL HABERLER Didim beyaz perdede İşadamı Özer, hem sponsor hem de ...
Vali Aksoy Kuşadası'nda çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Vali Aksoy Kuşadası'nda çalışmaları yerinde inceledi
Aydın'da NRP eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER Aydın'da NRP eğitimi düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.