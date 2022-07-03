Aydın BŞB, son 6 ayda toplam 644 milyonluk yatırım gerçekleştirdi

Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yatırımlar hakkında bilgi veren Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Evrim Karakoz, 2022 yılının son 6 ayı içerisinde 644 milyon 130 bin liralık yatırım gerçekleştirildiğini belirtti.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 2022 Yılı 3. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar ve 2023 yılı yatırım teklifleri değerlendirilirken, toplantıda söz alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, 2022 yılı içerisinde yaptığı yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nce bu yıl il genelinde 222 milyon 130 bin liralık yatırımın hayata geçirildiğini ifade eden Karakoz; “ASKİ Genel Müdürlüğü olarak Kuşadası Davutlar Güzelçamlı kanalizasyon hattı 65 milyon lira, Davutlar kanalizasyon şebekesi 12 milyon lira, Camiöz, Mursalli mahalleleri kanalizasyon ve içme suyu şebekesi ve paket arıtma işi 14 milyon lira, muhtelif ilçe ve mahalleleri yollarının beton parke yapımı işi 5 milyon 600 bin lira, Bıyıklı Mahallesi grup içme suyu inşaatı 7 milyon 400 bin lira, Koçarlı revizyon kanalizasyon 1 milyon 750 bin lira olmak üzere toplam yatırım bedelimiz 222 milyon 130 bin liradır” dedi.

“Toplam yatırım bedeli 644 milyon TL”

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından önemli yatırımların da devam ettiğini sözlerine ekleyen Karakoz; “Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak Kuşadası’ndaki bir binanın restorasyonu ve çevre düzenlemesi işi 100 milyon lira, muhtelif ilçe ve mahallelerde üst yapım işleri 235 milyon lira, Nazilli yeraltı otopark yapım işi 19 milyon lira, Aydın Tekstil alanındaki tescilli binaların restorasyonu ve çevre düzenlemesi 3. etap işi 73 milyon lira, Didim Kültür Merkezi yapım işi 22 milyon lira, Efeler Mimar Sinan Parkı yapımı 29 milyon 500 bin lira, İncirliova ilçesi kreşi yapımı 2 milyon 500 bin lira olmak üzere toplam 422 milyon lira yatırım bedelimiz var. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve ASKİ Genel Müdürlüğü olarak toplam yatırım bedelimiz 644 milyon 130 bin liradır” şeklinde konuştu.

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