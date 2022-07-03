Özdağ: Türkiye Yunan adalarına turizmi durdursun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özdağ: Türkiye Yunan adalarına turizmi durdursun

DHA

Özdağ: Türkiye Yunan adalarına turizmi durdursun


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Eşek Adası ve yanındaki adalar, Aydın'a bağlı adalardır. Aydın Valisi geçmiş dönemde Sahil Güvenlik botuyla bu adalara gitmek istediği zaman, komutan götüremeyeceğini ve adaların Yunan işgali altında olduğunu söylüyor. İşgali asla kabul etmiyoruz. Hükümete de önerimiz; derhal Yunan adalarına Türkiye'den turizmi durdursun" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin 1'inci Olağan İl Kongresi'ne ve bir dizi temasta bulunmak için Aydın'a geldi. İl Başkanı Ercan Arslan ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Özdağ, büyükbaş hayvan çiftliğini de ziyaret etti. Özdağ, çiftlik hakkında sahibi Kaya Özcan'dan bilgi aldı. Özdağ ve beraberindeki heyet, daha sonra Çeştepe Alevi Kültür Vakfı'na ziyarette bulundu. Başkan Rıza Akdeniz'in karşıladığı Özdağ, bir süre sohbet edip, partisine destek istedi. Aydın Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Özdağ, daha sonra Abide Meydanı'ndaki şehitliğe ve Yörük Ali Efe heykeli önüne karanfil bıraktı. Şehit ve Gaziler Derneği'ni de ziyaret eden Özdağ, il binasının açılışını yapıp, burada gazetecilere konuştu.
'SÜLEYMAN SOYLU VE VALİ HESAP VERECEK'
Hatay'a girmesinin engellendiğini söyleyen Ümit Özdağ, "Engelleme, Anayasa'nın ihlal edilmesiyle Süleyman Soylu'nun emriyle gerçekleşti. Vali'nin bu emri, yerine getirmek istediğini çok düşünmüyorum. Çünkü 20 telefon konuşması olmuş ve Vali 'Bunu yapmayalım, yanlış oluyor' diyor. Ama Soylu'nun baskısıyla uygulama devam etti. Ancak Soylu da gördü ki; Türk halkının büyük bir desteği Zafer Partisi'nin arkasındadır. İzmir'den insanlar, yola çıkmaya başladı ancak daha sonra geri adım attılar. Geri adım atmaları, bir bakıma hayırlı oldu. Süleyman Soylu da Vali de Anayasa ihlali suçlamasıyla önümüzdeki dönem hesap verecek" dedi.
'YUNAN ADALARI AYDIN'A BAĞLI'
Özdağ, Yunan işgali altındaki çoğu adanın Aydın'a bağlı olduğunu belirterek, "Eşek Adası ve yanındaki adalar, Aydın'a bağlı adalardır. Aydın Valisi geçmiş dönemde Sahil Güvenlik botuyla bu adalara gitmek istediği zaman komutan götüremeyeceğini ve adaların Yunan işgali altında olduğunu söylüyor. Bizim bu adalarla ilgili bir projemiz ve çalışmamız var. Bunu şimdi açıklamamayı tercih ediyorum. Fakat fiili durumu ve işgali asla kabul etmiyoruz. Hükümete de önerimiz; derhal Yunan adalarına Türkiye'den turizmi durdursunlar. Ayrıca bu adalardan Türkiye'ye seyahat ve gıda teminini de durdursunlar. 'Yoksa bizim Yunanistan ile sorunumuz var' diye masal anlatmasınlar. Turizm Bakanı'nın şirketi, Yunan adalarına turist götürtüyor. Sonra da 'Yunanistan'la aramızda sorun var' deniyor" diye konuştu.
'SANDIKTA SURİYELİLERİ GÖREN ZAFER PARTİSİ'NE OY ATACAK'
Özdağ, "Ekonomik yaşam, sokaklarımız güvensizleşti. Çeteler oluşuyor. Sonuçta Türkiye'de iç savaş çıkacak. Yüzde kaç ihtimal? Yüzde 100 ihtimal ama mesele ne zaman olacağı. Şu anda 8'inci parti olduğumuzu biliyoruz. Yükselme trendimiz devam ediyor. Öyle bir sonuç alacağız ki; Türkiye çok şaşıracak. Dünyanın şaşıracağını düşünmüyorum. Çünkü ülkede yüzde 1 sığınmacı olduğu zaman, iktidarın oyu yüzde 1,2 düşüyor. Türkiye'de sığınmacı yüzde 10'dur. İktidarın oyu, bu meseleden dolayı yüzde 12'ye düşer. Sabah değişik partilere oy vermek için evden çıkanlar, sandık başına vardıklarında; sandığa giden Suriyelileri görünce Zafer Partisi'ne oy vereceklerdir" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Özdağ, partisinin il kongresine katılmak için Hidayet Sayın Kültür Salonu'na geçti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-07-03 18:28:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın BŞB, son 6 ayda toplam 644 milyonluk yatırım gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Aydın BŞB, son 6 ayda toplam 644 milyonluk yatırım ...
Başkan Güler, Ilıdağlı çocuklarla ter döktü
YEREL HABERLER Başkan Güler, Ilıdağlı çocuklarla ter döktü
Yol kenarında çıkan yangın, sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Yol kenarında çıkan yangın, sürücülere zor anlar ...
Buharkent, marka kentler arasına girdi Başkan Erol: “Vizyonkent Buharkent için 24 saat işimizin başındayız”
YEREL HABERLER Buharkent, marka kentler arasına girdi Başkan Erol: ...
ADÜ’nün ilk “turuncu bayrağı” Eğitim Fakültesi’nin oldu
YEREL HABERLER ADÜ’nün ilk “turuncu bayrağı” Eğitim Fakültesi’nin ...
Didim Altınkum Plajı tıklım tıklım doldu
YEREL HABERLER Didim Altınkum Plajı tıklım tıklım doldu
Efeler İlçe Milli Eğitim, tatilde kitap okumaya davet etti
YEREL HABERLER Efeler İlçe Milli Eğitim, tatilde kitap okumaya davet ...
Aydın’dan çaldıkları araçla, Denizli’de hırsızlık yaptılar
YEREL HABERLER Aydın’dan çaldıkları araçla, Denizli’de hırsızlık ...
Aydın Haziran’da ihracat rekortmeni oldu
YEREL HABERLER Aydın Haziran’da ihracat rekortmeni oldu
Besihaneye yem getiren tır yanarak kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Besihaneye yem getiren tır yanarak kullanılamaz hale ...
Aydın’da MHP’li Başkanlar arasında iç savaş başladı Karacasu Belediye Başkanı Erikmen’i kamuoyuna şikayet etti
YEREL HABERLER Aydın’da MHP’li Başkanlar arasında iç savaş ...
Mutfakta yemek yaparken bayıldı, çıkan yangından itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Mutfakta yemek yaparken bayıldı, çıkan yangından ...
Tarihi eser kaçakçılığından tutuklu müze müdürüne 79 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçılığından tutuklu müze müdürüne 79 ...
Aydın Tekstil Yaşam Alanı'nda Aquapark hizmete açıldı
YEREL HABERLER Aydın Tekstil Yaşam Alanı'nda Aquapark hizmete açıldı
Maffy Kuşadası Caz Günleri başladı
YEREL HABERLER Maffy Kuşadası Caz Günleri başladı
Nazilli, yaz kış eğlencenin yaşanacağı mekana kavuştu
YEREL HABERLER Nazilli, yaz kış eğlencenin yaşanacağı mekana kavuştu
Tales Kurs Merkezi AYGİAD ve EFESİAD iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER Tales Kurs Merkezi AYGİAD ve EFESİAD iş birliği ...
Aydem ve Gediz elektrikten çiftçilere ödeme kolaylığı
YEREL HABERLER Aydem ve Gediz elektrikten çiftçilere ödeme kolaylığı
Nazilli Belediyespor Anıl'ı kiraladı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Anıl'ı kiraladı
Chocolate 333 el yapımı çikolataları ile Üstün Lezzet Ödülü’nü kazandı
YEREL HABERLER Chocolate 333 el yapımı çikolataları ile Üstün Lezzet ...
EFESEM'de tercih günleri başlıyor
YEREL HABERLER EFESEM'de tercih günleri başlıyor
Germencik Belediyesi Yaz Okulu etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Germencik Belediyesi Yaz Okulu etkinlikleri başladı
Didim beyaz perdede İşadamı Özer, hem sponsor hem de oyuncu oldu
YEREL HABERLER Didim beyaz perdede İşadamı Özer, hem sponsor hem de ...
Vali Aksoy Kuşadası'nda çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Vali Aksoy Kuşadası'nda çalışmaları yerinde inceledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.