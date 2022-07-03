Söke’deki yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Aydın’ın Söke ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.



Olay, Söke ilçesi Serçin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.K.’ya ait çatılı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükselmesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını müdahale ederek, kontrol altına aldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları gerçekleştirirken, yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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