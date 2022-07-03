Aydın 2022 yılının en sıcak gününü yaşadı Termometreler akşam saatlerinde bile 39 dereceyi gösterdi

Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Aydın’da, 2022 yılın en sıcak günü yaşandı. Öğlen saatlerinde 42 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı akşam saatlerinde gölge basınca bile 39 dereceden aşağıya düşmedi. Aşırı sıcak nedeniyle kimse zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkmayınca cadde ve sokaklar bomboş kaldı.

Ülke genelini etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Aydın’da kendini oldukça yoğun hissettirdi. Bu yıl geç gelen yaz mevsimi kendini iyice hissettirdi. Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan termometre gündüz saatlerinde 40 derecenin altına düşmezken akşamüzeri gölge bastıktan sonra da 39 derecenin altına düşmedi. Aniden bastıran sıcaklar nedeniyle şehir merkezi hafta sonu olmasına rağmen en sakin günlerinden birini yaşadı. İl genelinde sıcaklıklar devam ediyor.

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