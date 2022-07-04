HBX AR-GE Yörüklerin izini sürdü hastalıklardan ari yaşamlarının sırrını üzümün atası korukta buldu. Escherichia coli ve Listeria Monocytogenes yaşamı tehdit eden bakteriler üzerinde yapılan çalışmaların etkin sonuçlar verdiği açıklandı

Tıp ve hastaneden uzak doğal yöntemlerle beslenip uzun yıllar sağlıklı bir şekilde yaşamayı başaran Yörüklerin yaşam kültürünü inceleyip spesifik buluşlarla insanların doğal yaşaması için çalışmalar yürüten HBX ArGe (BAP) bu defa üzümün atası olan koruk suyu ve çekirdeğini inceledi. Yapılan laboratuvar çalışmalarından elde edilen analizler sonucu Yörüklerin onca hareketli yaşamları ve diyar diyar gezmelerine rağmen hastane ve doktordan uzak nasıl sağlıklı yaşadıkları koruk suyu ve çekirdeğindeki gizli hazine ile aydınlatıldı.

ADÜ Teknokent içerisinde faaliyet gösteren Karya Farma HBX ArGe (BAP) birbirinden ilginç patentli spesifik ve stratejik buluşlarına bir yenisini daha koruk çekirdeği ve suyu ile ekledi. HBX ArGe Projeleri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık; "Doğup büyüdüğüm ilimiz Aydın gerçekten dünyanın gıpta ile baktığı bir coğrafyada bulunmaktadır. Endemik bitkiler açısından tarif edilemez zenginliğe sahibiz. Nasa için yapmış olduğumuz projenin ardından yine askeri sahada kullanılmak üzere operasyonel stratejik bir çalışma ve ardından Afrika başta olmak üzere dünya çocukları için hazırladığımız projemiz ile farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi de Yörüklerin yaz aylarında oldukça fazla tüketerek sağlıklarını koruduğu koruk suyu ve çekirdeği üzerinde çalışma yaptık. Heyecan verici sonuçlarla karşılaştık” diyerek çok yüksek bir antioksidana sahip koruk suyu ve çekirdeğinin çevre, gıda ve hayvansal kaynaklı olarak hastalığa yol açan patojenlerin mücadelesinde, buna bağlı olarak oluşan ishal, solunum yolu ve idrar yolu enfeksiyonları gibi birçok hastalığın önlenmesinde etkili olduğunu kaydetti.

Kur’anı Kerîm’de çokça zikredilen meyvelerden birinin de üzüm olduğunu kaydeden Başlık, “Çağımızda çok daha iyi anlaşılmıştır ki, bu bitkinin insan sağlığında çok önemli bir yeri bulunmaktadır bu çalışmamıza katkılar veren Mustafa Şen Efe ve Süleyman Yurttaşlar Efe'ye teşekkür ediyoruz ” dedi.

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