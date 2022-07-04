Nazilli Belediyesi Kırcaklı’da çalışmalara başladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kırcaklı Mahallesi’nde muhtarlık binası, sağlık ocağı ve sosyal alan olarak kullanılan binada tadilat çalışmalarına başladı.



İlçe genelinde merkezden kırsala tüm noktalarda çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri; Kırcaklı Mahallesi’nde muhtarlık binası, sağlık ocağı ve sosyal alan olarak kullanılan binada bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başladı.



İlk olarak aşırı yağışlarda su alan çatının yenilendiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana merkeze uzak noktalarda yer alan mahallelerimizin yollarının yenilenmesi ve risk teşkil eden bölgelerin istinat duvarı ile güçlendirilmesine ilişkin ciddi çalışmalar yaptık. Mahalle muhtarlarımız ile istişare halinde bu bölgelerin eksiklerini bir bir tamamladık. Kırcaklı Mahallemizde cemiyet alanı, kahvehane, muhtarlık binası ve sağlık ocağı olarak kullanılan yapı oldukça bakımsız durumdaydı. Saha ekiplerimizin incelemeleri ve hazırladığımız program dahilinde hızlı bir yenileme çalışması başlattık. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp mahallemizin pek çok ihtiyacını karşılayan bu alanı kullanışlı hale getireceğiz” dedi.



Kırcaklı Mahalle Muhtarı Mustafa Bayat; “Başkanımız köyümüze geldi. Eksikleri yerinde gördü. Çatımız yapıldı. Kalan eksiklerin tamamlanması için ekiplere talimat verdi. Başkanımıza ve daire müdürlerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” sözlerini kaydetti.

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