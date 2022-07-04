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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor' projesinin eğitim tırı Aydın'da

İHA

'Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor' projesinin eğitim tırı Aydın'da

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google iş birliği ile gerçekleştirilen 'Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor' Projesi'nin tanıtımı Aydın’da yapıldı.
Pandemide online yeme içme sektörünün nominal olarak yüzde 100’ün üstünde büyüdüğü, online siparişlerin dört kat arttığı dikkat çekiyor. Pandemi ile değişen müşteri davranışlarına göre, mobil telefonlar online siparişte en çok kullanılan araç haline geldi. Bu verilerden yola çıkılarak, Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi ile Türkiye’deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim programı tasarlandı. Dijital beceri eğitimlerine yönelik oluşturulan www.esnafakademi.org eğitim portalı oluşturuldu.
Kullanıcının ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilen bir öğrenme deneyimi sunan esnafakademi.org eğitim portalı içerisinde 'Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama' modülleriyle işletmeler hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri öğreniyor.
Eğitimler çerçevesinde işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor. Eğitimleri tamamlayarak sertifika alan işletmeci ve çalışanlar çekilişle verilecek 100 Samsung T290 tabletten birisini kazanma şansı yakalıyor.
Türkiye’deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla TESK ve Google işbirliği ile başlatılan 'Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi' 15'inci saha uygulaması Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programa Aydın Ticaret İl Müdürü Arif Aksu, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile esnaf katıldı.
Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'ni son derece önemsediklerini ifade eden AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, "Esnaflarımız için; yenilik, dijitalleşme ve günün şartlarına uyum sağlama olmak üzere bu üç madde çok önemlidir. Ben de bu projeyi çok önemsiyor ve destekliyorum. İnşallah bu eğitim sayesinde esnafımız da kendilerini geliştirir ve sonunda katma değer oluşturur. Bu da bizi sevindirir. Başta TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Aydın Ticaret İl Müdürü Arif Aksu ise projenin esnaf için önemine dikkat çekerek, tüm esnafın gelişen teknolojiye ayak uydurarak dijitalleşmesi gerektiğini belirtti.
Konuşmaların ardından katılımcılara, dijitalleşme süreci ve önemi anlatılarak proje hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. 'Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor' Projesi çerçevesinde eğitimleri tamamlayan işletme yöneticilerine sertifikaları verileceği belirtilerek saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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