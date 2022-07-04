Başkan Çerçioğlu, Alevi Kültür Dernekleri'ni ağırladı

Asgari ücret ne kadar artacak?

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Alevi kültür derneklerinin yöneticileri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.



Ziyarette Söke Alevi Kültür Derneği Başkanı Şevki Kaya, Nazilli Alevi Kültür Derneği Başkanı Halit Civlez, Ortaklar Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Ekber Sarıkaya, Köşk Alevi Kültür Derneği Başkanı Yasin Koçak ile Uzundere Alevi Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Yıldız hazır bulundu. Ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Ali Çankır da yer aldı.



Dernek başkanları ziyarette Başkan Çerçioğlu'nu yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı tebrik ederken Başkan Çerçioğlu da dernek başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.