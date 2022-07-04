Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü arasında “İşbirliği Protokolü” imzalandı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü arasında “Mesleki Eğitim Uygulamaları İşbirliği Protokolü” imzalandı. Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen protokol, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından imzalandı.

İki kurum arasında imzalanan protokol ile; Aydın İl sınırları içinde bulunan resmi ve özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde bulunan Sağlık Hizmetleri Alanı, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ile Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı öğrencileri mesleki eğitim ve staj uygulamalarını İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel sağlık kuruluşlarında yapacaklar.

Bu iş birliği protokolünün mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin “İşletmelerde Meslek Eğitimi Derslerini” gerçek yaşam ortamlarında yapmaları bakımından önemli olduğunu belirten Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, bu uygulamanın aynı zamanda büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Okumuş, “Sağlık alanında eğitim gören öğrencilerimizin mesleki gelişimleri için sağlık kurum ve kuruluşlarında yapacakları staj onların gerçek yaşam ortamlarında mesleklerini öğrenmeleri için bir fırsat olacaktır” dedi.

Aydın İl Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü arasında süresiz imzalanan protokolün sağlık alanı öğrencilerine kendi ilinde staj yapma imkanı sunmanın yanında; düzenlenecek toplantı, seminer, konferans, yarışma, gezi, kariyer günleri ve farkındalık faaliyetleri ile öğrencilerin mesleği tanımaları, iş ve yükseköğrenim imkanlarını öğrenmelerini de sağlayacağı belirtildi.

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