Kuşadası'nda denizde erkek cesedi bulundu

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, denizin üstünde erkek cesedi buldu. Bir göçmene ait olduğu tahmin edilen ceset, ekipler tarafından karaya çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sevgi Plajı açıklarında rutin devriye görevini yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizin üstünde hareketsiz yatan bir erkek cesedi buldu. Denizden alınarak karaya çıkarılan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin bir göçmene ait olduğu ve boğularak öldüğü tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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