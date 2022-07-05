Genç mimarlar Ulusal Kuşadası Yaz Okulu'nda buluştu

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kuşadası Belediyesi Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası Kuşadası Temsilciliği, Mimarlık Vakfı, Tasarım Rehberleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Derneği tarafından ortaklaşa organize edilen, Ulusal Kuşadası Yaz Okulu tamamlandı.



Türkiye'nin farkı bölgelerinden üniversitelerin mimarlık bölümü öğrencilerinin katılımı ile tamamlanan ve 10 gün süren Ulusal Kuşadası Yaz Okulu'nda öğrenciler planlı yapılaşma ve yerel dokunun korunması hakkında bilgi edinip, verilen derslere katıldılar. Yaz okuluna katılan öğrenciler yaptıkları çalışmaları Kuşadası İstasyon Topluluğu'nda gerçekleştirilen program ile birlikte sonlandırdılar. Kuşadası İstasyon Topluluğu'nda gerçekleştirilen programa, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Ali Genç, İzmir Mimarlar Odası Başkanı İlker Kahraman, İzmir Mimarlar Odası Kuşadası Temsilcisi Fatma Köksal, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Caferli Güzelleştirme Derneği Başkanı Nazlı Deniz Kuruoğlu, Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Nihat Fırat, Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası Çevre Platformu Temsilcisi Bülent Tokuçoğlu ve Kuşadalılar katıldı.



Kuşadası İstasyon Topluluğu'nda gerçekleştirilen toplantı Ulusal Kuşadası Yaz Okulu Projesi'ne katılan öğrencilere katılım belgelerinin verilmesi ile birlikte tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.