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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuğba Kuruyemiş’te bayram hazırlıkları tamamlandı

İHA

Tuğba Kuruyemiş’te bayram hazırlıkları tamamlandı

Bu yıl 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili için kuruyemiş ve lokum sektörü de hazırlıklarını tamamladı. Türkiye’de 100 şubesi ile hizmet veren Tuğba Kuruyemiş yaklaşık 700 çeşit ürün ile bayram hazırlıklarını tamamladığını duyurarak baharattan, Türk Kahvesine lokumdan draje çeşitlerine kadar tüm ürünleri ile bayram coşkusunu arttırmayı hedeflediğini belirtti.
Türkiye’nin çeşitli illerindeki 100 şube ile her gün binlerce kişiye “Ulaşılabilir Kalite anlayışı ile hizmet verdiklerini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, her bayram olduğu gibi bu bayramda da halkın bayram sevincine ortak olmak için özel kampanyalar düzenlediklerini söyledi. Tonkul, “Bizi biz yapan en önemli unsurlardan biri de özel günlerimizdir. Bunun içinde dini ve milli günlerimiz de yer almaktadır. Bu çerçevede her geçen gün gelenek ve göreneklerinin yanı sıra eski tadının kalmadığından dert yandığımız bayramlara eski tadını kazandırmak amacıyla bayrama özel hediyelik tatlar oluşturduk. Ve indirimli fiyatlarla da ülke genelindeki mağazalarımızdaki reyonlarda bayramlık ürünlerimiz yerini aldı” dedi.
“En çok kahve lokum tercih ediliyor”
Pek çok gelenek ve göreneklerimiz dijitalleşmeye yenik düşse de Türk Kahvesi ve Lokumunun asırlardır cazibesini koruduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Türk kahvesi ve Türk lokumu cazibesinden hiçbir şey kaybetmedi. Her yaştan herkesin en çok tercih ettiği hediye lokum ve Türk kahvesi Z kuşağı dediğimiz en genç neslin de favori hediyeliği oldu. Biz de hazırlıklarımızı bu şekilde tamamladık. Bu bayramda da müşterilerimizle bayramın tadına tat katmak istiyoruz” diyerek bayramlık ürünlerin ülke genelindeki tüm mağazalardaki raflarda yerini aldığını söyledi.

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