Otel fiyatları arttı çadırcıların yüzü güldü Ekonomik tatil yapmak isteyenler, çadıra koşuyor

Dünyada ve ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle otellerde tatil yapmaya imkanı elvermeyenler çadır kampını tercih etmeye başladı. Hem ekonomik aynı zamanda her yere taşınabilen çadırların yoğun ilgi görmesi çadırcıların da yüzünü güldürdü.



Okulların kapanması ve 9 günlük bayram tatilini deniz kenarı veya yaylalarda geçirmek isteyenler bu yıl otellere kayıt yaptırmak yerine soluğu çadırcıda aldı. Anadolu illerini Türkiye’nin en önemli tatil merkezlerinin başında yer alan Muğla Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Antalya’ya bağlayan AydınMuğla Karayolu üzerine tatilini çadırda geçirmek isteyenler için sadece çadır ve çadırdaki ihtiyaç malzemelerine yönelik satış merkezi oluşturuldu.



Tatile çıkan ve tatil hazırlığı yapan pek çok kişinin artık çadırı tercih ettiğini belirten Mustafa Hilmi Şen, “Pandemi döneminde sosyal mesafe ve sağlık için yoğun rağbet gören çadır, pandeminden sonra ekonomik olduğu için tercih edilmeye başlandı. Bir gecelik otel ücretiyle artık aileler uzun yıllar tatilini yapabileceği çadır satın alıp tatilini çadırda yapıyor” diyerek çadır satışlarından oldukça memnun olduğunu belirtti.



Daha önce iş yerlerinde çadır satışı yaptıklarını ancak Bulut çadır olarak çadıra olan ilgi artınca tatil yolu üzerine ayrı bir çadır satış merkezi oluşturduklarını belirten Şen, “Otel fiyatları yükselince millet kampa yöneldi. Daha önce çadır satıyorduk. Daha iyi sergileyebilmek için tatil yolu üzerinde satış yeri açtık. Otomatik, manuel, yazlık kışlık her tülü çadır satıyoruz. İşler iyi. Otel fiyatını pahalı bulan da bize geliyor. Kamp yapmak isteyenler de bize geliyor. Her şey zamlandığı için pek çok kişi ekonomik düşünüyor. 4 kişilik bir çadır 550 TL’ye satılıyor. Otele bir gecelik vereceği para ile çadır alanlar yıllarca tatilde barınma sorununu çözüyor” dedi.

