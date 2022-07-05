Vali Aksoy, şampiyon öğrencileri ağırladı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayıp tam puan alan Aydınlı 3 şampiyon öğrenciyi makamında ağırladı.



2022 LGS Türkiye Birincisi olarak Aydın’ın ismini duyuran Aydınlı öğrenciler Hakkı Yağız Baz, Enes Doğanlı, Kerem Kılcı, aileleri ile birlikte Vali Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da eşlik etti.

Öğrenciler ve aileleriyle sohbet eden Vali Aksoy, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Vali Aksoy, ayrıca başarılarından dolayı da öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaret ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “2022 LGS Türkiye Birincileri olan öğrenciler Söke’den Hakkı Yağız Baz, Kuyucak’tan Enes Doğanlı, Efeler’den Kerem Kılcı ve aileleri, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Sayın Valimiz, öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.