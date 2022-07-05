Aydın’da 10 aranan şahıs yakalandı

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Aydın’da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda iki aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydin Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Son 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 16 yıl 7ay cezası olan E.Ç, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçları dahil toplam 4 dosyadan 7 yıl 6 ay cezası olan T.O ile birlikte 10 şahıs yakalandı. Yakalan şahıslardan 5’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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